За неделю до начала учебного года в Керчи все еще не решена судьба 24-й школы

Здание пострадало от ливней.

В Керчи продолжается обследование состояния здания школы № 24. В городе работает экспертная комиссия — институт «Шельф». Специалистам дано поручение в ближайшие дни представить официальное заключение. Работу комиссии лично контролирует врио главы администрации города Святослав Брусаков. По его словам, только на основании экспертной оценки будет принято окончательное решение по определению дальнейшего пребывания детей в здании школы.

При положительном заключении школа продолжит функционировать в нормальном режиме. В ином случае, при выявлении угрозы детям, ученики будут переведены в другие школы.

Прошу родителей учащихся не волноваться. Дети — наше все, уже в ближайшее время мы озвучим окончательное решение, — прокомментировал ситуацию врио главы администрации города Святослав Брусаков.

В городе все еще продолжается ликвидация последствий подтоплений. Вывозится мусор, расчищаются улицы.

По состоянию на 24 августа подтопленных объектов в Керчи нет. Остаётся на контроле 1 объект (завод «Пролив»), где продолжается просушка.

Фото: администрация Керчи.