За первое полугодие санитарная авиация Крыма осуществила 97 вылетов

По данным директора Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергея Олефиренко, с начала этого года осуществлено 97 вылетов санитарной авиации. Обслужено 105 человек, из которых 11 детей (их них 10 в возрасте до одного года). Выполнено 92 медицинские эвакуации, 11 консультаций тяжелобольных, 3 экстренные операции. Кроме того, выполнено 7 медицинских эвакуаций в федеральные лечебные учреждения, эвакуировано 8 детей, все из которых младше одного года. Выполнена 1 реэвакуация из федерального лечебного центра в медицинскую организацию Крыма.

Медицинская эвакуация осуществляется вертолетом типа «Ансат», который оснащен медицинским модулем (аппарат ИВЛ, кардиомонитор, пульсоксиметр, инфузомат и другое необходимое оборудование). За 2020 год осуществлено 207 вылетов, эвакуировано 212 пациентов, из которых 67 детей, в том числе 43 ребенка до одного года, — уточнили в крымском минздраве.

В этом году в рамках регионального проекта «Развитие первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» планируется эвакуировать порядка 230 пациентов силами санитарной авиации. В рамках ведомственной целевой программы будут начаты работы по строительству новых вертолётных площадок.