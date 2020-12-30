За последние 4 года в Крыму зафиксировано почти две тысячи выбросов дельфинов на берег

1845 выбросов дельфинов на побережье Крыма зафиксировано за 4 года. Об этом сообщает АНО «Безмятежное Море».

2020-й год стал рекордным — только за этот сезон мы учли 659 выбросов, что значительно превысило все прошлые данные. Больше всего случаев отмечено в апреле (129), мае (161) и июне (107). Лидирующий район — Севастопольский (30%), за ним следуют Сакский и г. Евпатория (25%), на третьем месте — Судакский (8%). Среди обнаруженных животных отмечены 317 азовок (48%), 143 белобочки (22%), 108 афалин (16%) и 91 (14%) дельфин неуточненного вида (ввиду крайних стадий разложения и утери черепа). Стали заметны изменения в видовом составе, а именно значительное повышение частоты выбросов белобочек, которые ранее составляли не более 8-12% от общего количества, но теперь опередили афалин, — сообщили экологи.

Специалисты АНО «Безмятежное Море» провели десятки выездов для обследования животных. Отмечается, что живыми были найдены 18 особей, включая больных и запутанных в орудиях рыболовства, а также детёнышей с тяжелыми метаболическими нарушениями. 4 дельфина были освобождены из объячеивающих сетей, еще четверым была оказана медицинскую помощь. Причина трагедия? Деятельность человека…

Продолжает сохраняться стойкая корреляция между пиками выбросов (в т.ч. особей, имеющих физические свидетельства прилова в сети и/или связанные с ним патологические изменения) и повышенной рыбопромысловой активностью в регионе. Также в весенне-летнее время было отмечено учащение выбросов истощенных азовок с тяжелыми паразитарными инвазиями. Важно учитывать, что большинство погибших дельфинов тонет, а берега достигает лишь малая часть, — нам доступна лишь верхушка айсберга, — сообщили зоозащитники.

В АНО «Безмятежное Море» выразили надежду, что следующий год покажет иные результаты.