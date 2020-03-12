За уничтожение Бакальской косы кое-кто ответит по закону

Власти пообещали: будет уголовное дело.

В отношении компании, добывавшей песок близ Бакальской косы, возбудят уголовное дело. У компании отозвана лицензия на добычу, а также предварительно определен размер ущерба. Об этом сообщил Глава РК Сергей Аксёнов.

Уже предварительно посчитан ущерб, если я не ошибаюсь, 52 млн. рублей от деятельности данного предприятия, будет возможность возбудить уголовное дело, — пояснил Глава Республики.

Аксёнов уточнил, что расследование незаконной добычи песка в районе Бакальской косы, повлекшее её размытие, контролирует лично глава МВД по РК Павел Каранда.

Я считаю, что наглецов надо учить. Здесь уже принципиальная ситуация, раз мы уже вошли на «тропу войны», ее нужно доводить до конца. Все должны компенсировать ущерб. В случае отсутствия компенсации кто-то должен отбывать наказание и своим трудом на лесопилке восстанавливать наше богатство, – сказал Глава Крыма.

По информации руководителя Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланы Родионовой, сотрудники Черноморо-Азовского морского управления Росприроднадзора внепланово проверили ООО «Экоюжгеоразведка». Выявлены многочисленные нарушения природоохранного законодательства, в том числе незаконное пользование поверхностным водным объектом, отсутствие положительного заключения госэкологичнской экспертизы хозяйственной деятельности, отсутствие отчетности об образовании, утилизации, обезвреживании и размещении отходов. Объект не был поставлен на государственный учет, а также велась незаконная добыча песка на месторождении «Бакальская банка» в Черном море.

Федеральной службой по надзору в сфере природопользования принимаются меры по привлечению виновных к административной ответственности. Юридическому лицу вручен протокол о временном запрете деятельности. Документы на приостановку работы предприятия направлены в суд.