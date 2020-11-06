Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Неожиданное, но ожидаемое «эхо» жесткого приговора – свыше 40 лет на троих за участие в террористической организации. Несколько дней назад Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы организатора и двух членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Сегодня с утра родственники, друзья, а может, и соратники-сторонники запрещенных «хизбов» устроили сходку у здания Совмина Крыма. СМИ «соседнего государства» назвали это «сбором ветеранов крымскотатарского национального движения». По факту, чего уж там, это было несанкционированное мероприятие, организаторы которого, кроме всего прочего еще и нарушили «коронавирусные запреты» на проведение массовых акций (было 70-80 человек).

Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел Глава Крыма Сергей Аксёнов и… извинился. За что? За участие троих вполне взрослых и отдающих отчет в своих действиях Эмирусеинова, Абдулганиева и Абхаирова в деятельности экстремистской, террористической организации? Формально, собравшиеся заявили, что Аксёнов «допустил некорректные высказывания в отношении их детей». Речь идет вот об этом комментарии Главы РК:

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор троим участникам крымской ячейки международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», деятельность которой на территории России запрещена. Напомню, что они были задержаны в феврале 2019 года. Осужденные получили 17, 13 и 12 лет колонии строгого режима. Накануне сотрудники правоохранительных органов остановили на Крымском мосту группу граждан, направлявшихся на заседание суда, чтобы, по их словам, «поддержать» осужденных. Отмечу, что сам факт принадлежности к «Хизб-ут-Тахрир», цель которой заключается в построении «всемирного халифата», уже является нарушением российского законодательства. Так же, как и поддержка терроризма. Уверен, что наши правоохранители разберутся в ситуации и примут необходимые решения в рамках закона. А крымским сторонникам «Хизб-ут-Тахрир» настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к истинным духовным и нравственным ценностям. Таких случаев немало, и, как показывает опыт, это всегда приносит пользу как самому человеку, его родным и близким, так и обществу в целом. Системная работа по противодействию экстремизму и терроризму ведется постоянно, и она будет продолжена. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз.

И что не так? В чем «оскорбление», требующее «извинений»? Тот, кто поддерживает террористов, сам-то кто? Реплика «невиновны» разбивается следствием, уликами, доказательствами, судебным заседанием, вердиктом судей, законами РФ, наконец… Тем не менее, собравшимся вышел глава Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев.

Они требовали встречи с Главой Республики, как и в прошлый раз, по поводу того, что их не пропустили на открытое заседание суда в Ростове-на-Дону. Глава Республики готов был встретиться с представителями группы в понедельник (9 ноября — ред.). Я передал им это решение, — цитирует РИА Новости Крым слова Кангиева.

Интересно, что руководитель Госкомнаца уверен, что никакой «встречи в кабинете» не состоится. И не по вине Аксёнова, к слову.

Им диалог не нужен, им нужен скандал. Они хотели, чтобы Глава Республики вышел, хотели устроить ему обструкцию. Вот и все… Сейчас они уже разошлись, но список людей для группы на встречу никто не предоставил. Еще раз повторю: им диалог не нужен. Они провели прямую трансляцию на сопредельное государство. Скандал нужен людям, — отметил Кангиев.

То есть, с одной стороны было желание устроить «майданный диспут» на ступенях здания, с другой – предложение, выбрать «делегатов» и спокойно поговорить в самом здании.

По-другому не будет. Необходимо определить, кто войдёт, и мирно урегулируем данный вопрос, — сказал собравшимся Кангиев.

Предложение зависло… Участники «сходки» разошлись. Вопросы остались.

Видео: РИА Новости Крым, фото: страница в Facebook «Крымская солидарность».