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Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:21 06.11.2020

Неожиданное, но ожидаемое «эхо» жесткого приговора – свыше 40 лет на троих за участие в террористической организации. Несколько дней назад Южный окружной военный суд приговорил к длительным срокам лишения свободы организатора и двух членов крымской ячейки запрещенной в РФ террористической организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами». Сегодня с утра родственники, друзья, а может, и соратники-сторонники запрещенных «хизбов» устроили сходку у здания Совмина Крыма. СМИ «соседнего государства» назвали это «сбором ветеранов крымскотатарского национального движения». По факту, чего уж там, это было несанкционированное мероприятие, организаторы которого, кроме всего прочего еще и нарушили «коронавирусные запреты» на проведение массовых акций (было 70-80 человек).

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Собравшиеся требовали, чтобы к ним вышел Глава Крыма Сергей Аксёнов и… извинился. За что? За участие троих вполне взрослых и отдающих отчет в своих действиях Эмирусеинова, Абдулганиева и Абхаирова в деятельности экстремистской, террористической организации?  Формально, собравшиеся заявили, что Аксёнов «допустил некорректные высказывания в отношении их детей». Речь идет вот об этом комментарии Главы РК:

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор троим участникам крымской ячейки международной террористической организации «Хизб-ут-Тахрир», деятельность которой на территории России запрещена. Напомню, что они были задержаны в феврале 2019 года. Осужденные получили 17, 13 и 12 лет колонии строгого режима.

Накануне сотрудники правоохранительных органов остановили на Крымском мосту группу граждан, направлявшихся на заседание суда, чтобы, по их словам, «поддержать» осужденных.

Отмечу, что сам факт принадлежности к «Хизб-ут-Тахрир», цель которой заключается в построении «всемирного халифата», уже является нарушением российского законодательства. Так же, как и поддержка терроризма.

Уверен, что наши правоохранители разберутся в ситуации и примут необходимые решения в рамках закона. А крымским сторонникам «Хизб-ут-Тахрир» настоятельно советую отказаться от идей, которые проповедует эта террористическая секта, прикрывающаяся религией, и обратиться к истинным духовным и нравственным ценностям. Таких случаев немало, и, как показывает опыт, это всегда приносит пользу как самому человеку, его родным и близким, так и обществу в целом.

Системная работа по противодействию экстремизму и терроризму ведется постоянно, и она будет продолжена. Благодарю сотрудников ФСБ, МВД, национальной гвардии, всех, кто стоит на страже закона и порядка, кто защищает крымчан от существующих угроз.

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

И что не так? В чем «оскорбление», требующее «извинений»? Тот, кто поддерживает террористов, сам-то кто? Реплика «невиновны» разбивается следствием, уликами, доказательствами, судебным заседанием, вердиктом судей, законами РФ, наконец… Тем не менее,  собравшимся вышел глава Госкомитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Альберт Кангиев.

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Они требовали встречи с Главой Республики, как и в прошлый раз, по поводу того, что их не пропустили на открытое заседание суда в Ростове-на-Дону. Глава Республики готов был встретиться с представителями группы в понедельник (9 ноября — ред.). Я передал им это решение, — цитирует РИА Новости Крым слова Кангиева.

Интересно, что руководитель Госкомнаца уверен, что никакой «встречи в кабинете» не состоится. И не по вине Аксёнова, к слову.

Им диалог не нужен, им нужен скандал. Они хотели, чтобы Глава Республики вышел, хотели устроить ему обструкцию. Вот и все… Сейчас они уже разошлись, но список людей для группы на встречу никто не предоставил. Еще раз повторю: им диалог не нужен. Они провели прямую трансляцию на сопредельное государство. Скандал нужен людям, — отметил Кангиев.

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

То есть, с одной стороны было желание устроить «майданный диспут» на ступенях здания, с другой – предложение, выбрать «делегатов» и спокойно поговорить в самом здании.

По-другому не будет. Необходимо определить, кто войдёт, и мирно урегулируем данный вопрос, — сказал собравшимся Кангиев.

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Предложение зависло… Участники «сходки» разошлись. Вопросы остались.

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

Видео: РИА Новости Крым, фото: страница в Facebook «Крымская солидарность».

Зачем к зданию Совмина Крыма приходили сторонники, друзья и родственники осужденных «хизбов»

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