Задержан бывший и.о. замгубернатора Севастополя — при получении взятки

Следователи в рамках оперативной разработки задержали с поличным бывшего и.о. замгубернатора Севастополя Евгения Горлова при получении взятки в 6 млн рублей, которую он требовал у представителя «Севастопольгаз» (передана в госсобственность региона — прим. ТАСС). Как говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС , посредником в передаче денег выступил приятель Горлова Максим Ларин, он и экс-чиновник на допросе признали вину.

Горлов был задержан в августе 2024 года при получении 6 млн рублей от Ларина. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Ларину предъявлено обвинение в посредничестве во взяточничестве. Они признали вину, — говорится в документах.

Уголовное дело было возбуждено 25 августа 2024 года в главном следственном управлении Следственного комитета РФ. Басманным судом Москвы бывшему чиновнику избрана мера пресечения в виде ареста до конца октября.

Согласно материалам дела, еще в конце 2023 года чиновник на систематической основе решил получать «прибавку» к зарплате от представителя ПАО «Севастопольгаз» и ООО «Цифровые технологии» за общее покровительство. Посредником согласился быть предприниматель Максим Ларин. По версии следствия, Горлов потребовал от бизнесмена отдавать ему через Ларина с декабря 2023 года каждый месяц 1 млн рублей за способствование в обеспечении своевременной оплаты и погашении задолженности по заключенным договорам с подведомственными учреждениями, а также за общее покровительство по службе. Позже, считает следствие, Горлов потребовал от потерпевшего передать ему за полгода взятку в размере 6 млн рублей. После этого, в начале августа 2024 года, мужчина обратился в УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. Сначала был задержан Ларин, которому передали 6 млн рублей для Горлова. Дальнейшие действия Ларина осуществлялись под контролем сотрудников правоохранительных органов. В момент получения денег чиновник был задержан.

Горлов занимал должность исполняющего обязанности заместителя губернатора Севастополя с 10 января 2023 года по 5 августа 2024 года. Он курировал сферы ЖКХ и природопользования. 6 августе губернатора Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что Горлов уволен. При этом глава города заявил о недопустимости коррупции.

источник: ТАСС