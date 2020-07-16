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Закладка российских «Мистралей» на керченском заводе «Залив» перенесена
Фото: korabel.ru

Закладка российских «Мистралей» на керченском заводе «Залив» перенесена

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:22 16.07.2020

Путин в Крым сегодня не приедет.

Закладка новых вертолетоносцев (российских «Мистралей»)  на керченском заводе «Залив» перенесена. Соответственно, отложен и приезд на предприятие Владимира Путина.

Как сообщили на заводе «Залив», мероприятие перенесено на другую дату. Причины переноса неизвестны.

О том, что «высоких гостей» в Керчи сегодня не будет, свидетельствуют и косвенные признаки: в городе уменьшилось число приезжих силовиков, а на самом заводе «Залив» сняты дополнительные меры безопасности. Предприятие работает в обычном режиме.

Закладка российских «Мистралей» на керченском заводе «Залив» перенесена

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