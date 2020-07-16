Закладка российских «Мистралей» на керченском заводе «Залив» перенесена

Путин в Крым сегодня не приедет.

Закладка новых вертолетоносцев (российских «Мистралей») на керченском заводе «Залив» перенесена. Соответственно, отложен и приезд на предприятие Владимира Путина.

Как сообщили на заводе «Залив», мероприятие перенесено на другую дату. Причины переноса неизвестны.

О том, что «высоких гостей» в Керчи сегодня не будет, свидетельствуют и косвенные признаки: в городе уменьшилось число приезжих силовиков, а на самом заводе «Залив» сняты дополнительные меры безопасности. Предприятие работает в обычном режиме.