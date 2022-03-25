 Заключение мирного договора с Украиной? Пока маловероятно

Украинская сторона затягивает переговорный процесс.

Российская сторона в переговорах с Украиной настаивает на комплексном договоре, заключение которого маловероятно, если не будут учтены жизненно важные для Москвы позиции. Об этом заявил глава делегации РФ, помощник Президента Владимир Мединский.

Мы настаиваем на комплексном договоре, который помимо нейтрального статуса Украины, помимо гарантий безопасности Украины, предусматривает еще целый ряд позиций, жизненно важных для нашей страны — демилитаризация, денацификация, определение и признание Крыма и Донбасса, а также целый ряд других договорных позиций, без рассмотрения и учета которых, я думаю, заключение договора маловероятно, — цитирует Мединского ТАСС .

По его словам, украинская сторона «в первую очередь обеспокоена получением гарантий безопасности со стороны третьих держав в случае невступления Украины в НАТО«.

Россия видит стремление украинских коллег затянуть переговоры, поскольку в Киеве полагают, что время работает на них, добавил он.

Мы видим, к сожалению, со стороны украинских коллег стремление затянуть переговоры. Они никуда не торопятся, полагают, что время работает на них, и откровенно говорят, что у них много центров принятия решений, с которыми нужно согласовать те или иные решения. Вот в таких реалиях мы находимся, — сказал помощник Президента РФ.

Мединский отметил, что в ходе переговоров украинская сторона берет время подумать, советуется с третьими сторонами.

К сожалению, здесь, насколько мы понимаем — они этого сами и не скрывают, — они ограничены в принятии самостоятельных решений. Поэтому пока текущее состояние дел оптимизма не вызывает, — подчеркнул помощник Президента.

Он также добавил, что не разделяет оптимизма украинской делегации, которая заявляет о «большом продвижении вперед«.

По принципиальным позициям, на которых настаивает российская сторона, движения пока нет, — резюмировал Мединский.

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