Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» поможет Крыму

Напомним, Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» принят в Госдуме России в основном чтении — здесь. В Крыму уже заявили: документ послужит толчком для развития виноградной отрасли республики. Более того, для отрасли и экономики нашего региона – это исторический момент.
Уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители почувствуют качественные изменения. Уверен, что у Крыма есть все шансы возродить былую славу, занять лидирующие позиции в производстве вина не только в России, но и за рубежом. Радует, что в разработке законопроекта крымчане принимали самое активное участие. Крымских сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, поддержал Глава РК Сергей Аксёнов, уделяющий виноделию и виноградарству особенное внимание, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.
По словам Андрея Рюмшина, основополагающий законодательный акт Российской Федерации, рассчитанный на регламентирование производства винограда, от создания посадочного материала из пробирки (in-vitro), до первичной и последующей его переработки и производства широкой линейки высококачественной продукции (тихих и игристых вин, шампанских, ликерных, десертных, вермутов, коньяков), даст возможность добиться большего внимания и уважения к винам, произведенным из винограда, выращенного в России, поднимет конкурентоспособность отечественного вина в сравнении с импортной продукцией. Принятие Госдумой законопроекта усилит как позиции производителей отечественных вин, так и экономику региона.