Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» поможет Крыму

Напомним, Закон «О виноградарстве и виноделии в РФ» принят в Госдуме России в основном чтении — здесь. В Крыму уже заявили: документ послужит толчком для развития виноградной отрасли республики. Более того, для отрасли и экономики нашего региона – это исторический момент.

Уже в следующем году наши сельхозтоваропроизводители почувствуют качественные изменения. Уверен, что у Крыма есть все шансы возродить былую славу, занять лидирующие позиции в производстве вина не только в России, но и за рубежом. Радует, что в разработке законопроекта крымчане принимали самое активное участие. Крымских сельхозтоваропроизводителей, прежде всего, поддержал Глава РК Сергей Аксёнов, уделяющий виноделию и виноградарству особенное внимание, — цитирует пресс-служба заместителя Председателя Совета министров – министра сельского хозяйства РК Андрея Рюмшина.