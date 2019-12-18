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Крымские виноделы получат дополнительные меры поддержки

Крымские виноделы получат дополнительные меры поддержки

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 14:05 18.12.2019

Государственная Дума приняла в среду, 18 декабря, в третьем чтении закон о продлении до 1 января 2023 года действие норм, устанавливающих особенности регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Крыму и Севастополе. Документ инициирован группой депутатов Госдумы от фракции «Единая Россия» и членом Совета Федерации от Республики Крым Ольгой Ковитиди. Отмечается, что принятие закона даст возможность винодельческим предприятиям Крыма и Севастополя в плановом режиме завершить процесс приведения своей лицензионной деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства без угрозы ее прекращения либо приостановки.

Так, уполномоченные органы исполнительной власти Республики Крым и города федерального значения Севастополя смогут до 1 января 2023 года подтверждать в установленном ими порядке объемы винограда, собранного на их территории (урожаев до 2015 года) и переработанного в винодельческую продукцию.

Органы власти Крыма и Севастополя смогут самостоятельно устанавливать минимальный размер общей площади торговых объектов для розничной торговли алкоголем в городских и сельских поселениях. Ранее такое право было предоставлено им до 1 января 2020 года. Теперь оно станет бессрочным.

Кроме того, до 1 января 2025 года крымские производители вина с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения смогут продавать свою продукцию в розлив в принадлежащих им магазинах, кафе и ресторанах, а также на вокзалах и в аэропортах.

Как пояснял соавтор закона, заместитель Председателя Комитета по финансовому рынку Константин Бахарев, документ снимает запрет на розничную продажу в розлив вина в принадлежащих его производителям торговых объектах и при оказании ими услуг общественного питания.

Это соответствует мировой практике и будет способствовать развитию винного туризма на полуострове, – убежден депутат.

В свою очередь, реализация крымских вин на вокзалах и в аэропортах, по словам Константина Бахарева, обусловлена тем, что из‑за введенных санкций на международные пассажирские перевозки на полуострове отсутствуют магазины беспошлинной торговли.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.

Крымские виноделы получат дополнительные меры поддержки

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