Законодательное Собрание Севастополя поддержало поправки в Конституцию Российской Федерации

На пленарном заседании Законодательного Собрания города Севастополя парламентарии рассмотрели Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

Председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев в своём выступлении подчеркнул, что поправки в Основной Закон направлены на развитие России, прежде всего, как социального государства.

Многие из поправок касаются социальных гарантий: это пенсии, минимальный уровень оплаты труда, защита семьи и детства, здравоохранение. Это всё то, что в большей степени волнует наше общество, что отвечает его запросам. И в новой редакции Конституции закреплены обязательная индексация пенсий, пособий и иных социальных выплат, установлено, что минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума, предусмотрена дополнительная соцзащита инвалидов, пенсионеров, а также семей и лиц, участвующих в противодействии терроризму. Поправки к Конституции наполняют конкретным содержанием понятие социального государства. Они формируют у населения убеждение в том, что государство готово отдавать приоритет социальной политике, — подчеркнул спикер городского парламента.

В итоге депутаты поддержали поправки 17 голосами, пятеро — воздержались.

Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал это событие исторической миссией местного парламента второго созыва.

Первому составу Законодательного Собрания выпала историческая миссия быть парламентом Русской весны, а второму созыву – участвовать в историческом событии – изменении Основного закона нашей страны, – сказал Михаил Развожаев.

По его словам, изменения предложенные Президентом Владимиром Путиным поправки в Конституцию – это новый этап развития государства.

У нас социальное государство. В частности, поправки гарантируют, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) должен быть «не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ». Кроме того, гарантируется индексация социальных пособий и иных социальных выплат. На уровне Конституции закрепляется обязательство государства осуществлять регулярную индексацию размера пенсий.Мы понимаем, что какие бы кризисы, волны не захлестывали мир, и как бы они не отражались на России, государство берет на себя ответственность за жизни граждан. Принцип разделения властей, который также усиливается новыми поправками. Дополнительные сильные полномочия, которые получит парламент. Принцип нашей территориальной целостности, принцип суверенитета, доминирование основного закона над отдельными международными актами, о чем много мы все говорили, когда мы вынуждены подчинятся каким-то вещам, которые совершенно противоестественны для нашего государства. Все это содержится в изменениях Конституции, – отметил врио губернатора города.

Для севастопольцев изменение основного закона имеет особое значение, ведь в Конституции сохраняется статус города Федерального значения. Кроме того, в документе сделан особый акцент на территориальную целостность государства.

Власти Севастополя выразили надежду, что жители города-Героя поддержат документ на голосовании 22 апреля.