Законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов затронет Крым и Севастополь

Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект о проведении эксперимента по легализации гостевых домов в Севастополе, Крыму и Краснодарском крае.

Предполагается, что он продлится с 1 апреля 2024 года по 31 декабря 2026 года. Все гостевые дома должны будут войти в специальный реестр — единый перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, который ведет Минэкономразвития, — и получить уникальный номер. Реклама гостевого дома без указания регистрового номера будет запрещена.

Для попадания в реестр гостевой дом должен отвечать нескольким условиям: владелец должен быть зарегистрирован в нем по месту жительства, либо он может быть зарегистрирован в другом жилье, если оно находится на том же участке, что и гостевой дом.

Фото и материалы: пресс-служба Госдумы.