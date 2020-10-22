Заксобрание Севастополя обратится в Госдуму с инициативой об ограничении продажи алкоголя

На очередном пленарном заседании депутаты Заксобрания Севастополя поддержали Постановление «О законодательной инициативе Законодательного Собрания города Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Докладчик по данному вопросу председатель постоянного комитета Законодательного Собрания города Севастополя по экономике Евгений Дубовик пояснил, что данной законодательной инициативой предлагается запретить розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях, с 23 часов до 10 часов по местному времени.

Парламентарий напомнил, что ранее подобное ограничение действовало, но было отменено.

На территории Севастополя с мая 2017 по май 2018 года действовал запрет на реализацию алкоголя на объектах общественного питания в многоквартирных домах и прилегающих территориях. Были внесены изменения в региональный закон, в соответствии с которым действующий запрет утратил силу. После отмены запрета возросло число административных правонарушений — нахождение в общественных местах в состоянии опьянения, распитие алкогольной продукции в общественных местах и других, — отметил Евгений Дубовик.

Авторы документа предлагают на федеральном уровне установить запрет на ночную продажу алкоголя в объектах общественного питания, расположенных в многоквартирных домах или на прилегающих к ним территориях.

Законодательная инициатива была одобрена севастопольским парламентом – все присутствующие депутаты проголосовали «за».

Фото и материалы: пресс-служба Заксобрания Севастополя.