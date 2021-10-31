Заместитель Министра здравоохранения России встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

Заместитель Министра здравоохранения России Евгений Камкин прибыл в Крым по поручению Президента РФ. Он рассказал, что представители Министерства здравоохранения РФ и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России посетили ряд медицинских учреждений на территории Республики Крым, также ознакомились с организацией работы пунктов вакцинации.

По мнению Евгения Камкина, в Крыму достаточно высокий уровень материально-технического обеспечения медицинских учреждений. Заместитель Министра здравоохранения РФ отметил, что в настоящее время, в отличие от предыдущих волн заболеваемости коронавирусом, возросло количество кислородозависимых пациентов, но медицинский кислород имеется в достаточном количестве. При этом Евгений Камкин подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не снижать темпы вакцинации населения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что благодаря федеральной поддержке и помощи Правительства РФ медицинские учреждения в республике профинансированы в полном объеме. Республика полностью обеспечена средствами защиты и лекарственными препаратами.

Глава РК добавил, что для результативного проведения иммунизации населения необходима правильная организация работы во избежание дополнительной нагрузки на систему здравоохранения.

Первоочередной задачей является ликвидация очередей в прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации. Темпы по вакцинации сохраняются на достаточном уровне, — сказал Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, необходимо снизить нагрузку на врачей, чтобы они могли заниматься исключительно лечением пациентов, а также минимизировать количество очередей в пункты вакцинации.