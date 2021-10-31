Пеноплекс
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Заместитель Министра здравоохранения России встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

crimeapress_news

verevo
Заместитель Министра здравоохранения России встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

Заместитель Министра здравоохранения России встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:02 31.10.2021

Заместитель Министра здравоохранения России Евгений Камкин прибыл в Крым по поручению Президента РФ. Он рассказал, что представители Министерства здравоохранения РФ и Национального медицинского исследовательского центра терапии и профилактической медицины Минздрава России посетили ряд медицинских учреждений на территории Республики Крым, также ознакомились с организацией работы пунктов вакцинации.

По мнению Евгения Камкина, в Крыму достаточно высокий уровень материально-технического обеспечения медицинских учреждений. Заместитель Министра здравоохранения РФ отметил, что в настоящее время, в отличие от предыдущих волн заболеваемости коронавирусом, возросло количество кислородозависимых пациентов, но медицинский кислород имеется в достаточном количестве. При этом Евгений Камкин подчеркнул, что в сложившейся ситуации важно не снижать темпы вакцинации населения.

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что благодаря федеральной поддержке и помощи Правительства РФ медицинские учреждения в республике профинансированы в полном объеме. Республика полностью обеспечена средствами защиты и лекарственными препаратами.

Глава РК добавил, что для результативного проведения иммунизации населения необходима правильная организация работы во избежание дополнительной нагрузки на систему здравоохранения.

Первоочередной задачей является ликвидация очередей в прививочные кабинеты и мобильные пункты вакцинации. Темпы по вакцинации сохраняются на достаточном уровне, — сказал Глава Крыма.

По мнению Сергея Аксёнова, необходимо снизить нагрузку на врачей, чтобы они могли заниматься исключительно лечением пациентов, а также минимизировать количество очередей в пункты вакцинации.

Заместитель Министра здравоохранения Крыма встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

Заместитель Министра здравоохранения России встретился с Главой Крыма. Говорили о «ковиде»

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

реклама в крыму
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.