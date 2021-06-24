Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Запрет на купание на пляжах Большой Ялты будет действовать до следующей недели, минимум

crimeapress_news



реклама в крыму
Запрет на купание на пляжах Большой Ялты будет действовать до следующей недели, минимум
Фото: администрация Ялты

Запрет на купание на пляжах Большой Ялты будет действовать до следующей недели, минимум

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:30 24.06.2021

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская напомнила, что запрет на купание в море (на пляжах Большой Ялты) продлён на неопределённый срок.

Силы Роспотребнадзора брошены на контроль за качеством питьевой воды, а также мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который, напомню, не выявлен. Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды, — заявила Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что уже с понедельника 28 июня пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.

Предприниматели благоустраивают свои пляжи, приводят их в порядок. С понедельника они начинают плановый контроль на своих пляжных картах, и в зависимости от полученных результатов будет приниматься решение о возобновлении купания в каждом конкретном случае, — подчеркнула Наталья Пеньковская.

Запрет на купание на пляжах Большой Ялты будет действовать до следующей недели, минимум

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.