Запрет на купание на пляжах Большой Ялты будет действовать до следующей недели, минимум

Руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора, главный санитарный врач Крыма Наталья Пеньковская напомнила, что запрет на купание в море (на пляжах Большой Ялты) продлён на неопределённый срок.

Силы Роспотребнадзора брошены на контроль за качеством питьевой воды, а также мониторинг морской воды на наличие холерного вибриона, который, напомню, не выявлен. Запрет на купание в море будет действовать до тех пор, пока не будут нормальные показатели качества воды, — заявила Наталья Пеньковская.

Она уточнила, что уже с понедельника 28 июня пользователи ялтинских пляжей начнут самостоятельно проверять качество морской воды и принимать решения о возобновлении купания в зависимости от результатов проб.

Предприниматели благоустраивают свои пляжи, приводят их в порядок. С понедельника они начинают плановый контроль на своих пляжных картах, и в зависимости от полученных результатов будет приниматься решение о возобновлении купания в каждом конкретном случае, — подчеркнула Наталья Пеньковская.