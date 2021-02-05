Защиту инвесторов в Крыму прокомментировал спикер Госсовета Республики Владимир Константинов

Разработанный Минэкономразвития законопроект о введении особого правового режима в Крыму и Севастополе не только защитит инвесторов, которые вкладывают средства в развитие полуострова, но и в целом будет способствовать развитию бизнеса в регионе, а также может быть в дальнейшем применён в других регионах РФ. Об этом в комментарии «Парламентской газете» заявил председатель Госсовета Республики Владимир Константинов.

Это очень интересный эксперимент. С одной стороны, он создаст важный механизм защиты инвесторов от международных санкций, а с другой — даст импульс экономике региона в целом, ведь, как хорошо известно, бизнес любит тишину, — сказал Константинов.

По мнению политика, который имеет также большой производственный и предпринимательский опыт, режим особой конфиденциальности обязательно привлечёт в Крым новых инвесторов вне прямой зависимости от международных санкций.

Идеи о предоставлении большей свободы и большей защиты предпринимателям, работающим в Крыму, давно обсуждаются на полуострове, — отметил Константинов.

При этом, по его мнению, Крым может стать своеобразной экспериментальной площадкой, после опробования на которой нормы нового закона можно будет применить и в других регионах Российской Федерации для стимулирования там инвестиционной активности. Ведь, во-первых, Россия в целом также находится под санкциями, пусть и не такими жёсткими, как в отношении Крыма, а во-вторых, конфиденциальность привлекательна для инвесторов в принципе.

Абсолютно убеждён в том, что этот закон понравится бизнесу и будет очень востребован, — сказал Константинов. — Отечественному бизнесу нужно создавать благоприятные условия для развития. Не нужно надеяться ни на американское, ни на немецкое чудо, что они нас вдруг простят за всё и примутся не мешать, а помогать. Мы можем решить наши проблемы самостоятельно, дав дополнительный импульс предпринимателям. И новый законопроект, разработанный Минэкономразвития, как раз на это и направлен.

Напомним, предлагаемый законопроект предусматривает создание в Крыму особых административных районов, гарантирующих инвесторам конфиденциальность информации, которая содержится в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Подробнее о законопроекте – в материале «Парламентской газеты».