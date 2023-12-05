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Завершен капремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Госкомрегистра

Завершен капремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Госкомрегистра

Опубликовал: КрымPRESS в Госкомрегистр Республики Крым 19:34 05.12.2023

Завершен капитальный ремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым.

По условиям государственного контракта работы по ремонту здания в Симферополе на ул. Крымская, балансодержателем которого является Госкомрегистр, проводились в соответствии со строительными нормами и правилами (СНиП), ГОСтами и техническими регламентами. На площади около 3 400 кв.м подрядная организация ООО «Альянс» (г. Симферополь) произвела монтаж инженерных сетей и коммуникаций: на объекте установлены современные системы отопления, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, вентиляции, видеонаблюдения, контроля доступа, пожаротушения и предупреждения людей об эвакуации при пожаре. Кроме того, были произведены отделочные работы внутри и снаружи здания, утеплен фасад, в помещениях заменены оконно-дверные блоки. И это далеко не полный перечень серьезных преобразований здания, годами находившегося в плачевном состоянии.

Завершен капремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Госкомрегистра Завершен капремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Госкомрегистра Завершен капремонт здания, предназначенного для хранения архивных документов Госкомрегистра

Предполагается, что на объекте будет храниться документация из архивов территориальных подразделений Госкомрегистра. Перенос архивов позволит высвободить помещения для работы управлений и отделов комитета во всех регионах Крыма и централизованно осуществлять специализированное архивохранение. По предварительным подсчетам, только на первом этаже здания можно будет разместить не менее 1800 стандартных стеллажей. Кроме того, хранение массива архивных документов в одном месте позволит ускорить взаимодействие с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления за счет систематизации всей документации и оперативного поиска необходимых сведений. Необходимо отметить добросовестный подход к делу со стороны подрядной организации. Ответственность подрядчика позволила не только качественно выполнить большой комплекс работ в сжатые сроки, но и сэкономить республиканскому бюджету почти 16% от изначально запланированной суммы госконтракта, – цитирует пресс-служба заместителя председателя Госкомрегистра Дилявера Якубова.

 

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