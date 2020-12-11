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Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего крымского вице-премьера Виталия Нахлупина
Архивное фото Совмина Крыма

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего крымского вице-премьера Виталия Нахлупина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 21:13 11.12.2020

Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации завершено расследование уголовного дела по обвинению бывшего заместителя председателя Совета министров Республики Крым Виталия Нахлупина  и его «неофициальных помощников» Валентина Дукорского и Ярослава Сливки в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает Следком.

По версии следствия, в период 2017-2018 годов Нахлупин организовал через Дукорского и Сливку получение взятки. В обмен на денежные средства фигуранты обеспечивали победы определенных коммерческих организаций на аукционах по 28 государственным закупкам в рамках реализации федеральных и региональных программ. Общая сумма взятки за указанный период составила более 16 млн. рублей.

Со Сливкой было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в связи с чем уголовное дело выделено в отдельное производство и направлено в суд. Приговором суда Сливка признан виновным в полном объеме предъявленного обвинения, — уточнили в Следкоме.

Уголовное дело в отношении Нахлупина и Дукорского направлено в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд.

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего крымского вице-премьера Виталия Нахлупина

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