Завтра в Ялте завершится прием заявлений от пострадавших от потопа. Первые итоги

21 июня в Ялте начался прием заявлений от пострадавших в результате стихийного бедствия. Завершается он во вторник, 29 июня. Уже можно подвести некоторые итоги.

Прием заявлений велся как очно (в администрации Ялты, в каб. №100), так и заочно (через специальные боксы приёма корреспонденции, установленные на первом этаже городской администрации). Также все эти дни работал колл-центр (3654) 23-93-83 для фиксации заявок от жителей, заявки принимают до 29 июня включительно. Также заявки принимал городской Департамент труда и соцзащиты.

Для работы с заявителями было создано 9 рабочих групп. Выезды рабочих групп по заявленным адресам для составления актов обследования имущества и разъяснения порядка предоставления выплат на обследование проводились с 22 июня 2021 года.

В соответствии с законодательством предусмотрены:

— единовременная материальная помощь в размере 10 тысяч рублей на пострадавшего;

— финансовая помощь в связи с утратой имущества первой необходимости;

— 50 тыс. руб. — за частично утраченное имущество;

— 100 тысяч рублей — за полностью утраченное имущество.

Данные на сегодня: всего 255 человек в Ялте утратили имущество полностью, 140 – частично. 108 обращений поступило по поврежденным автомобилям, 82 – от представителей бизнеса.

Еще одна проблема: свыше двух десятков домов и квартир восстановлению не подлежат. Людей нужно расселять.

Более 700 заявлений было подано в наш адрес от пострадавших. 21 дом и квартиры признаны по состоянию на сегодняшний день уже полностью утраченными. То есть это люди, о которых сейчас, в первую очередь, нам надо побеспокоиться, которые проживают у нас в пунктах временного размещения. По состоянию на сегодня, у нас в таких пунктах 38 человек, – рассказала в эфире канала «Россия 24» глава администрации Ялты Янина Павленко. — Еще есть 70 пострадавших, чьи дома и квартиры требуют капитального ремонта. Все остальные – около 650 человек – это люди, которые получают возмещение за причиненный ущерб.

Число пострадавших от ЧС в Ялте выросло до 58 человек.

Физически пострадали 58 человек, практически все с легкими степенями тяжести повреждений, всем была оказана помощь. Шесть из них были госпитализированы, но по состоянию на сегодня четверо уже выписаны, — отметила Павленко.

До сих пор ведутся работы по поиску женщины, которая пропала без вести 18 июня.

Фото: отдел информполитики ялтинской администрации.