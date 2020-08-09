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«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:03 09.08.2020

15 августа в Орлином, под Севастополем состоится второй Межрегиональный Арт-проект — фестиваль «Крымская жара». Это будет настоящий праздник спорта, здорового образа жизни, музыки и искусств. В фестивале примут участие севастопольские спортивные федерации бокса, самбо и дзюдо, армейского рукопашного боя, силового экстрима, фехтования, кудо, к1 (кикбоксинга), боксерский клуб «Фиолент». Гостей фестиваля ждут зрелищные поединки и мастер-классы, встречи с прославленными спортсменами. Состоится в Орлином и показательное выступление всадников клуба верховой езды «Данира». Будут организованы выставки и концертная программа. Кульминацией мероприятия должно стать супер-шоу «Богатыри Тавриды», а его финалом – награждение победителей, участников и фейерверк.

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Общественное Движение «Доброволец» и «Объединение «Здоровые силы Севастополя» продолжают представлять участников яркого события этого лета – фестиваля «Крымская жара».

Байдарская Долина. Село Орлиное. Партнеры мероприятия — ОД «Доброволец», «Здоровые силы Севастополя «. Наша цель — развитие сельских территорий. Представляем участников от нашего общественного движения – Федерация фехтования Севастополя. Президент — мастер спорта СССР, тренер I категории Сергей Михайлов. Его воспитанники устроят настоящие мушкетерские поединки, — рассказал лидер ОД «Доброволец» Дмитрий Голиков.

Не менее зрелищными обещают стать бои на ринге «Крымской жары». Участники фестиваля – Федерация бокса Севастополя и боксерский клуб «Фиолент». Организацией занимаются первый вице-президент Федерации и президент БК «Фиолент» Олега Надежин и директор Федерации Олег Баландин.

Обязательно примет участие в фестивале Чемпион Мира по самбо, призёр России по дзюдо 2014 года, мастер спорта по самбо и дзюдо Антон Тыщенко. Интересно будет посмотреть и мастер-классы мастера, и поединки его воспитанников. Не остались в стороне от начинания и вице-президент Севастопольского отделения федерации кудо России, обладатель второго дана по кудо Сергей Исаевич, президент Федерации Армейского рукопашного боя Севастополя Игорь Новиков и воспитанники этих замечательных спортсменов, тренеров. Это будет не просто зрелищно, но захватывающе интересно, — отметил Дмитрий Голиков.

Напомним, Объединение «Здоровые силы Севастополя» достаточно молодое, но уже заявившее о себе общественное течение. Известные тренеры, спортсмены ратуют не просто за пропаганду здорового образа жизни, переживают за развитие физкультуры и спорта в регионе, но и обсуждают общественно-политическую повестку в городе. Так, на последнем заседании участники объединения говорили о предстоящих выборах губернатора Севастополя. Было принято единогласное решение поддержать кандидата – действующего врио губернатора Михаила Развожаева. Подробности — ЗДЕСЬ.

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Президент Федерации фехтования Севастополь, мастер спорта СССР, тренер I категории Сергей Михайлов

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Вице-президент Севастопольского отделения федерации кудо России, обладатель второго дана по кудо Сергей Исаевич

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Вице-президент Федерации и президент БК «Фиолент» Олега Надежин и директора Федерации Олег Баландин

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

Президент Федерации Армейского рукопашного боя Севастополя Игорь Новиков

 

«Здоровые силы Севастополя» представляют участников фестиваля «Крымская жара»

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