Земля – участникам СВО. В постановление Совета министров Крыма внесены изменения

Для получения земельного участка участнику СВО необходимо предоставить удостоверение ветерана боевых действий.

В постановление Совета министров Крыма от 29 декабря 2022 года № 1288 внесены изменения. Для получения земельного участка участнику специальной военной операции необходимо предоставить удостоверение ветерана боевых действий (копию). Об этом сообщила министр имущественных и земельных отношений РК Лариса Кулинич.

Отмечу, что при постановке в очередь удостоверение прикладывается при наличии, а вот при получении Приказа минимущества о предоставлении участка, копия документа уже обязательна, — прокомментировала Лариса Кулинич.

В то же время внесенными изменениями в Порядок уточнен вопрос восстановления в очередности.

В случае если заявитель был удален из программы очередности в связи с несоответствием документов требованиям Порядка, а впоследствии он предоставил необходимые бумаги, то его место в очереди восстанавливается с учетом даты и времени первоначального внесения данных о заявителе в программу, — отметила министр.

Кроме того, внесены изменения в перечень лиц, уполномоченных выдавать и заверять справки и иные документы, подтверждающие, что заявитель выполнял служебно-боевые задачи или принимал участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции.

Порядком также утверждена форма справки об обстоятельствах исчезновения или возможной гибели гражданина и форма справки о смерти гражданина.

Напомним, телефон «горячей линии» по вопросам земельных участков для участников СВО работает в министерстве ежедневно с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) кроме нерабочих и праздничных дней: +7 (3652) 601-391, +7 (978) 286-62-56.

С полным тестом документа можно ознакомиться на Портале Правительства.

По информации министерства имущественных и земельных отношений РК.