Жертвы «тихой охоты»: в Севастополе 38 человек отравились грибами

В Севастополе 38 человек отравились грибами. Об этом сообщила пресс-служба городского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

В самом разгаре сезон «тихой охоты»: в скорую медицинскую помощь обратились уже 38 человек, получивших отравление грибами. Грибы имеют свойство накапливать в себя токсины из почвы, соли тяжелых металлов, выделяющиеся из выхлопных труб автомобилей, продукты жизнедеятельности насекомых и червей. Именно поэтому можно отравиться даже не ядовитыми грибами. Грибные отравления всегда выделяются в отдельную категорию, потому что они могут протекать крайне тяжело и закончиться летальным исходом, — говорится в сообщении.

Отмечается, что причинами отравления являются употребление в пищу ядовитых или неправильно приготовленных грибов. Кроме того, специалисты полагают, что засушливый год способствовал тому, что грибы «накопили» в себе различные токсины. Поэтому опасными могут быть даже те грибы, которые до сих пор считались съедобными.

Рекомендуется не собирать старые или червивые грибы, не искать гибы вдоль трасс и около промышленных районов, не хранить их в алюминиевой или оцинкованной посуде, после сбора сразу помещать в холодильник. Также следует тщательно соблюдать технологию приготовления грибов. Не рекомендуется кормить дикорастущими грибами детей.

Причин отравления грибами может быть две: либо человек съел ядовитый гриб, либо гриб был плохо обработан и неправильно приготовлен (например, его не домыли, не доварили, не дожарили). Грибные отравления всегда выделяются в отдельную категорию, потому что они могут протекать крайне тяжело и закончиться летальным исходом. Иногда достаточно съесть менее 5 граммов яда, чтобы оказаться в реанимации, — говорят медики.

В случае появления симптомов отравления – рвоты, повышения температуры тела, боли в животе, галлюцинаций, учащения пульса – необходимо немедленно вызывать врача. Остатки недоеденных грибов нужно сохранить, чтобы врач смог быстрее и точнее установить причину отравления.

До приезда бригады промойте желудок пострадавшему – нужно выпить шесть стаканов чистой кипяченой воды и вызвать рвоту до тех пор, пока не будет выходить чистая вода без примесей пищи. Можно выпить «Смекту», активированный уголь. Соблюдать постельный режим, – отметили в пресс-службе севастопольского Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.