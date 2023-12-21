Житель Бахчисарая погасил долг по алиментам только после ареста транспортного средства

Житель Бахчисарая, до определенного момента помнил, что у него есть несовершеннолетняя дочь, на содержание которой он перечислял гражданке Ш. — своей бывшей жене и матери ребенка, денежные средства в размере значительно ниже установленного законом.

Однако в дальнейшем гражданин А. решил, что ему необходимо приобрести автомобиль, а нужды его дочери могут подождать какое-то время. Тем самым, гражданин А. накопил перед своим ребенком долг на общую сумму 170 тыс. рублей. В свою очередь, гражданка Ш. обратилась с иском в суд и после рассмотрения дела гражданину А. было предписано погасить долг перед взыскателем в полном объеме. С выполнением судебного решения должник решил повременить. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Бахчисарайскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении гражданина А. исполнительное производство. Но и тогда бывшая семья гражданина А. не получила от него алиментные платежи.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 32 тыс. рублей, а также арестовал банковские счета гражданина А. и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Тем не менее, житель Бахчисарая не спешил погашать имеющуюся задолженность. Принимая во внимание нежелание гражданина А. оплачивать долг по алиментам, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Бахчисарайскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по адресу проживания должника с целью ареста принадлежащего ему транспортного средства. В ходе рейдового мероприятия гражданин А. был обнаружен по месту жительства и после чего судебный пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста в отношении недавно купленного должником автомобиля, — отмечают в пресс-службе ведомства.