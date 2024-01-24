Житель Севастополя оплатил уголовный штраф в размере 500 тысяч рублей. За что?

Житель Севастополя в сговоре с другими лицами занимался незаконной организацией и проведением азартных игр, за что был осужден по ч.3 ст. 171.2 УК РФ. Согласно решения суда мужчине было назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы и предписано заплатить уголовный штраф как дополнительный вид наказания на общую сумму 500 тысяч рублей.

Отбыв три года из пяти, севастополец условно-досрочно освободился, но уголовный штраф оплачивать не спешил. В связи с чем, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должника исполнительное производство. В свою очередь, гражданин проигнорировал законные требования сотрудника органов принудительного исполнения.

За несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель вынес в отношении должника постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 34 тыс. рублей. Но севастополец по-прежнему не желал менять свое поведение и тогда судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Нахимовскому району г. Севастополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю применил в отношении должника меры принудительного исполнения, а именно: арестовал банковские счета севастопольца и временно ограничил его в праве выезда за пределы России. Спустя непродолжительное время мужчине потребовалось выехать за границу по рабочим вопросам, но сделать этого он не смог. Желая обойти ограничения как можно скорее, севастополец оплатил уголовный штраф и исполнительский сбор в полном объеме, — сообщили в ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю.