Житель Симферополя лишился квартиры. Не хотел платить алименты на содержание своего ребенка

Житель г. Симферополя, долгое время не плативший алименты на содержание своего несовершеннолетнего сына, накопил перед ним долг на общую сумму 1,4 млн рублей.

Желая добиться для своего сына положенных по закону выплат гражданка А. — мать ребенка, обратилась в суд и согласно вынесенного решения гражданин С. обязан был выплатить взыскательнице долг по алиментам в полном объеме. Кроме того, суд постановил, что гражданин С. также обязан уплатить гражданке А. неустойку по алиментным платежам в размере 700 тыс. рублей. Должник же посчитал, что его бывшая семья может подождать какое-то время. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Киевскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должника исполнительное производство. Ознакомившись с постановлением судебного пристава-исполнителя, житель Симферополя предпочел и дальше игнорировать нужды своего сына.

Тогда, с целью побудить гражданина С. к погашению задолженности по алиментам судебный пристав-исполнитель отделения арестовал банковские счета должника, наложил заперт на совершение регистрационных действий с принадлежащей ему квартирой и временно ограничил должника в праве выезда за пределы России. Несмотря на это, гражданин С. соответствующих выводов для себя не сделал и продолжил дальше уклоняться от оплаты задолженности по алиментам. В скором времени судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Киевскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю осуществил выход по месту жительства должника, где составил акт о наложении ареста на принадлежащую ему недвижимость, предупредив, что в случае неуплаты долга арестованная квартира будет передана на оценку и дальнейшую реализацию, — озвучили детали дела в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.