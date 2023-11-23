Житель Симферополя задолжал своим детям 522 тысячи рублей. Вмешались судебные приставы

Житель Симферополя не перечислял денежные средства на содержание двух своих несовершеннолетних детей и накопил перед ними долг на общую сумму 522 тыс. рублей.

В свою очередь, гражданка Д. подала на гражданина Д. иск в суд, чтобы получить законные выплаты для своих детей. Должник посчитал, что его бывшая семья может подождать какое-то время. В результате чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Центральному району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудил в отношении должника исполнительные производства, которые в последующем были объединены в сводное исполнительное производство. Никаких действий по погашению долга по алиментам гражданин Д. не предпринял. С цель побудить должника к выполнению обязательств перед своими несовершеннолетними детьми судебный пристав исполнитель-отделения арестовал его банковские счета, наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащим гражданину Д. жилым домом и временно ограничил его в праве выезда за пределы России.

Но и тогда взыскательница с детьми не получила никаких алиментных платежей. Вследствие чего, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Центральному району г. Симферополя ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю привлек гражданина Д. к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ и передал материалы для рассмотрения в суд. Согласно судебного решения гражданин Д. обязан был оплатить два штрафа в размере 20 тыс. рублей. Делать это должник не стал и вскоре вновь был привлечен к административной ответственности уже по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ. Судом ему был назначен штраф уже в размере 40 тыс. рублей. Осознав ошибочность своих действий, гражданин Д. раскаялся, изыскал требуемую сумму и в кратчайшие сроки оплатил задолженность по алиментам, с учетом вынесенных штрафов, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов, — озвучили детали семейной истории в пресс-службе ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю.