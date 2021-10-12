Жителей Крыма приглашают научиться грамотно инвестировать на вебинарах Банка России

Жители Республики Крым могут присоединиться к бесплатным вебинарам Банка России по грамотному инвестированию, которые проходят в рамках Международной недели инвесторов (World Investor Week, WIW) по всей стране до 15 октября. Дистанционные занятия разработаны для всех возрастных категорий – от школьников до старшего поколения. В этом году основными темами глобальной информационной кампании по повышению уровня финансовой грамотности, которую инициировала Международная организация комиссий по ценным бумагам (IOSCO), стали распознавание мошеннических схем, устойчивое финансирование, цифровые активы и онлайн-инвестирование. Участниками Международной недели инвесторов выступают порядка 100 стран и более 10 международных организаций.

Рынок инвестирования в Крыму только начинает развиваться, и жителям региона доступны все необходимые для инвестирования инструменты: на первое полугодие нынешнего года почти 49 тысяч крымчан являются клиентами брокеров, их активы в сумме составляют 5,1 млрд рублей, а средний размер портфеля – 105 тысяч рублей. Чтобы минимизировать риски капиталовложений, начинающим инвесторам стоит пройти обучение. Так, на вебинарах Международной недели инвесторов слушатели узнают, как грамотно распорядиться семейным бюджетом, какие инструменты несут меньше всего рисков, как научиться получать пассивный доход, – цитирует пресс-служба управляющего Отделением по Республике Крым Банка России Ирину Яблучанскую.

Также онлайн-занятия помогут разобраться в принципах формирования портфеля, финансовом планировании, особенностях финансовых инструментов и сделок с ними — от выбора посредника до налогов на инвестиции.

Полная программа мероприятий в рамках Международной недели инвесторов доступна на сайте регулятора.

Ознакомиться с подробным расписанием вебинаров и зарегистрироваться можно на сайте онлайн-уроков Банка России по финансовой грамотности. Там также доступна запись на уроки для школьников (как индивидуальная, так и для подключения классов) и занятия для старшего поколения.