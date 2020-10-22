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Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны
Фото: пресс-служба Госдумы

Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 21:03 22.10.2020

В первом чтении принят законопроект, который гарантирует жителям осажденного Севастополя социальную защиту в виде бесплатного жилья, ежемесячных денежных выплат и других льгот.

В случае принятия закона, лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны и получат гарантии социальной защиты, установленные для ветеранов. Поправки должны будут вступить в силу 1 октября 2020 года.

Приравнивание к категории ветеранов Великой Отечественной войны — это право на бесплатное жилье за счет государства (если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий), обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, ежемесячная денежная выплата, — уточняет пресс-служба Госдумы.

Как отметил один из авторов законопроекта, депутат от Севастополя Дмитрий Белик, за последние годы был принят ряд решений по обеспечению льготами ветеранов-севастопольцев.

В 2017 году при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина нам удалось добиться ежегодных субвенций из госбюджета для организации дополнительных выплат жителям осажденного Севастополя, — напомнил Дмитрий Белик.

Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны

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