Жителей осажденного Севастополя приравняют к ветеранам Великой Отечественной войны

В первом чтении принят законопроект, который гарантирует жителям осажденного Севастополя социальную защиту в виде бесплатного жилья, ежемесячных денежных выплат и других льгот.

В случае принятия закона , лица, награжденные знаком «Житель осажденного Севастополя», будут приравнены к категории ветеранов Великой Отечественной войны и получат гарантии социальной защиты, установленные для ветеранов. Поправки должны будут вступить в силу 1 октября 2020 года.

Приравнивание к категории ветеранов Великой Отечественной войны — это право на бесплатное жилье за счет государства (если ветеран нуждается в улучшении жилищных условий), обеспечение протезами (кроме зубных) и протезно-ортопедическими изделиями, ежемесячная денежная выплата, — уточняет пресс-служба Госдумы.

Как отметил один из авторов законопроекта, депутат от Севастополя Дмитрий Белик, за последние годы был принят ряд решений по обеспечению льготами ветеранов-севастопольцев.

В 2017 году при поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина нам удалось добиться ежегодных субвенций из госбюджета для организации дополнительных выплат жителям осажденного Севастополя, — напомнил Дмитрий Белик.