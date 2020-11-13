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Жителей Севастополя приглашают принять участие в экологическом диктанте. Онлайн

Жителей Севастополя приглашают принять участие в экологическом диктанте. Онлайн

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 13:19 13.11.2020

Севприроднадзор 15 и 16 ноября приглашает всех желающих принять участие во Всероссийском экологическом диктанте. Который будет проходить на платформе экодиктант.рус.

Регистрация будет доступна с 15 ноября, для подготовки на сайте доступен специальный раздел. На прохождение заданий понадобится 45 – 60 минут, они состоят из вопросов закрытого типа, в том числе заданий на установление верного порядка, выбора лишнего варианта из группы, установления соответствия и других, разработанных на основе содержания образовательных программ по экологии, биологии и краеведению основного общего и среднего общего образования в Российской Федерации, — отмечают специалисты.

Каждый из четырех вариантов экологического диктанта состоит из 25 вопросов (для учащихся 12-17 лет, студентов от 18 до 35 лет, для взрослого населения, для специалистов и экспертов в области окружающей среды), различающиеся по степени сложности и экологической грамотности участников по тематическим блокам (озеро Байкал, особо охраняемые природные территории, противопожарная лесная тематика, обращение с отходами, охрана водных ресурсов и атмосферного воздуха, охрана редких и исчезающих животных и растений, цели в области устойчивого развития). Часть вопросов базового уровня («экологический ликбез») составлена на основе общеизвестных фактов в сфере охраны окружающей среды, вторая часть вопросов требует применения образного мышления, системной логики и эрудиции.

Каждый участник экологического диктанта после оценки и подсчета баллов получает на указанную при регистрации электронную почту сертификат участника или победителя установленного образца:

  • от 1 до 15 баллов (включительно) — сертификат участника;
  • от 16 до 25 баллов — сертификат победителя.

Жителей Севастополя приглашают принять участие в экологическом диктанте. Онлайн

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