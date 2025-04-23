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Жителей Крыма приглашают к участию в 6-м сезоне Всероссийской акции "БумБатл"
иллюстрация: Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым

Жителей Крыма приглашают к участию в 6-м сезоне Всероссийской акции «БумБатл»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 23.04.2025

АНО «Национальные приоритеты», совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» с 25 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года проводит 6-й сезон Всероссийской акции «БумБатл» по сбору макулатуры.

Главной целью акции является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе.

С этого года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Сбор вторсырья стартовал 25 марта, а итоги подведут в марте 2026 года.

Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта https://бумбатл.национальныепроекты.рф/

Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. Коллективный зачет по традиции проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу могут сдавать представители производственных предприятий, бизнеса, ритейла и общественных организаций.

На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.

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При регистрации необходимо указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.

Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года.

На сайте размещены полезные материалы, которые помогут организовать пункт сбора макулатуры, провести экоурок или узнать, как правильно сдавать макулатуру и зачем это делать.

 Заряжайся зеленой энергией и участвуй в «БумБатле» круглый год !

источник: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

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