Жителей Крыма приглашают к участию в 6-м сезоне Всероссийской акции «БумБатл»

АНО «Национальные приоритеты», совместно с Всероссийским экологическим общественным движением «Экосистема» с 25 марта 2025 года по 28 февраля 2026 года проводит 6-й сезон Всероссийской акции «БумБатл» по сбору макулатуры.
Главной целью акции является формирование экологических привычек и культуры бережного отношения к родной природе.
С этого года акция проходит в новом формате – теперь сдавать макулатуру можно круглый год. Сбор вторсырья стартовал 25 марта, а итоги подведут в марте 2026 года.
Чтобы принять участие в акции «БумБатл», необходимо зарегистрироваться на сайте проекта https://бумбатл.национальныепроекты.рф/
Побороться за лучший результат можно и вместе с семьей. Коллективный зачет по традиции проведут среди детских садов, школ, колледжей, вузов. Также бумагу могут сдавать представители производственных предприятий, бизнеса, ритейла и общественных организаций.
На сайте акции появился рейтинг регионов, где можно в режиме онлайн наблюдать за активностью участников в каждом отдельном субъекте.
При регистрации необходимо указать организацию или подтвердить самостоятельное участие, выбрать на интерактивной карте ближайший пункт приема, отнести бумагу туда, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет.
Промежуточные результаты индивидуальных соревнований среди участников и семей будут объявлены весной, летом, осенью и зимой, а итоги командного и регионального зачётов подведут в марте 2026 года.
На сайте размещены полезные материалы, которые помогут организовать пункт сбора макулатуры, провести экоурок или узнать, как правильно сдавать макулатуру и зачем это делать.
Заряжайся зеленой энергией и участвуй в «БумБатле» круглый год !
источник: пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: экология Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: экология Крыма