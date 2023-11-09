Жителей Крыма приглашают пройти опрос Банка России о безопасности финансовых услуг

Регулятор предлагает физическим лицам и представителям бизнеса в регионе ответить на вопросы о том, довольны ли они безопасностью банковских услуг и сервисов, с какими видами кибермошенничества сталкивались, а также о том, насколько они осведомлены о правилах безопасного финансового поведения.

Результаты опроса Банк России учтет при разработке мер регулирования в сфере информационной безопасности поднадзорных организаций и в работе по повышению уровня финансовой киберграмотности. Опрос является анонимным, он будет проходить до 30 ноября 2023 года включительно, — отмечают в пресс-службе Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации.

Напомним, в прошлом году почти 6 тысяч жителей Крыма приняли участие в данном опросе.