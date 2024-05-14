Жители Крыма хранят на депозитах и текущих счетах более 200 млрд рублей

На 1 апреля 2024 года привлеченные средства жителей Крыма (без учета средств эскроу) составили 207,4 млрд рублей. Прирост вкладов и кредитования в регионе превышал общероссийский уровень.

Интерес крымчан к депозитам заметно вырос, что во многом объясняется привлекательными процентными ставками. Годовой темп прироста средств жителей региона стал максимальным за последние три года и на начало апреля составил почти 44%. Это выше, чем в ЮФО и России в целом. Сбережения граждан составляют порядка 60% от всех привлеченных средств банками в республике, – цитирует пресс-служба руководителя Отделения Банка России по Республике Крым Игоря Цветкова.

Розничный портфель крымчан на 1 апреля 2024 года составил почти 141 млрд рублей. За год он вырос более, чем на треть. Темпы прироста кредитования физических лиц в регионе превысили общероссийский уровень (+23,2%) и показатель по ЮФО (+30%). Портфель потребительских займов на эту же дату вырос более чем на 21% в годовом выражении, до 67,3 млрд рублей.

Обязательства жителей Крыма по ипотеке за год увеличились почти в 1,5 раза и на начало II квартала 2024 года составили 73,6 млрд рублей. В основном это связано с высоким спросом на льготные программы с господдержкой.