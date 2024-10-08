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Жители Крыма могут сдать зачет по финансовой грамотности и получить рекомендации от экспертов

Жители Крыма могут сдать зачет по финансовой грамотности и получить рекомендации от экспертов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:17 08.10.2024

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности пройдет с 8 по 29 октября. Жители Крыма могут пройти испытание как лично, так и в семейных командах, а по итогу получить обратную связь от специалистов и сертификат при успешном завершении тестирования.

Крымчанам предстоит ответить на вопросы о том, как избежать ловушек мошенников, накопить на мечту, открыть свое дело или начать инвестировать.

Тестирование займет около 20 минут и покажет, насколько вы ориентируетесь в вопросах финансовой грамотности, с которыми мы сталкиваемся практически ежедневно, – отмечает руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Испытание предусматривает два уровня сложности: базовый и продвинутый, каждый может выбрать нужный самостоятельно. В прошлом году участниками финзачета стали более 40 тысяч крымчан разных возрастов, более 75% из которых прошли его с первой попытки.

В этом году в ходе тестирования ученики средних и старших классов смогут попробовать свои силы в олимпиадном зачете 15–17 октября, задания для которого разработаны преподавателями НИУ ВШЭ. Успешное прохождение этого испытания позволит выйти сразу в финал Всероссийской олимпиады «Высшая проба» по профилю «Финансовая грамотность». «Высшая проба» включена в перечень олимпиад школьников и дает льготы при поступлении в вузы. Младшие школьники, в свою очередь, познакомятся с базовыми понятиями финансовой грамотности в игровой форме.

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В этом году онлайн-зачет проводится в седьмой раз. Подробности и регистрация – на сайте проекта finzachet.ru.

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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