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Жители обменяли 450 кг мелочи на банкноты и памятные монеты
фото: pikist.com

Жители Крыма обменяли 450 кг мелочи на банкноты и памятные монеты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:38 27.10.2023

Жители Республики Крым обменяли 450 кг мелочи в ходе акции «Монетная неделя». Вернуть металлические деньги в оборот крымчане смогли в отделениях банков Симферополя и Феодосии. Чаще всего жители региона обменивали монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль – банки приняли 26 и 22 мешка такой мелочи соответственно.

Благодаря активности наших граждан получилось вернуть в оборот 83 мешка монет, –цитирует пресс-служба руководителя Отделения Банка России по Республике Крым Игоря Цветкова. – Акция позволяет сократить затраты на чеканку новой мелочи, а предприятиям розничной торговли – пополнить запасы монет для сдачи.

Напомним, «Монетная неделя» прошла с 25 сентября по 8 октября по всей стране. В этот период желающие могли обменять любую мелочь на купюры или зачислить на счет в отделениях банков-участников акции.

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