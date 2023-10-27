Жители Крыма обменяли 450 кг мелочи на банкноты и памятные монеты

Жители Республики Крым обменяли 450 кг мелочи в ходе акции «Монетная неделя». Вернуть металлические деньги в оборот крымчане смогли в отделениях банков Симферополя и Феодосии. Чаще всего жители региона обменивали монеты номиналом 10 рублей и 1 рубль – банки приняли 26 и 22 мешка такой мелочи соответственно.

Благодаря активности наших граждан получилось вернуть в оборот 83 мешка монет, –цитирует пресс-служба руководителя Отделения Банка России по Республике Крым Игоря Цветкова. – Акция позволяет сократить затраты на чеканку новой мелочи, а предприятиям розничной торговли – пополнить запасы монет для сдачи.

Напомним, «Монетная неделя» прошла с 25 сентября по 8 октября по всей стране. В этот период желающие могли обменять любую мелочь на купюры или зачислить на счет в отделениях банков-участников акции.