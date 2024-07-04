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Жители обменяли в банках полтонны монет
фото: pikist.com

Жители Крыма обменяли в банках полтонны монет

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:55 04.07.2024

В ходе акции «Монетная неделя» жители Республики Крым обменяли около 500 кг монет на банкноты. Акция прошла по всей стране при поддержке Банка России с 20 мая по 2 июня. В этот период любой желающий мог обменять мелочь на купюры или зачислить средства на свой счет.

Благодаря участию крымчан в акции удалось собрать более 100 тысяч монет. Чаще всего жители региона обменивали монеты номиналом 10 и 1 рубль. Всего по России люди вернули в оборот более 31 млн монет, – рассказал руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Возврат мелочи в оборот позволит сократить затраты на чеканку новых монет, а предприятия розничной торговли пополнят запасы для сдачи.

Поменять металлические деньги на бумажные банкноты крымчане смогли в отделениях банков Симферополя, Феодосии и Ялты.

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источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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