Жители Крыма обменяли в банках полтонны монет

В ходе акции «Монетная неделя» жители Республики Крым обменяли около 500 кг монет на банкноты. Акция прошла по всей стране при поддержке Банка России с 20 мая по 2 июня. В этот период любой желающий мог обменять мелочь на купюры или зачислить средства на свой счет.

Благодаря участию крымчан в акции удалось собрать более 100 тысяч монет. Чаще всего жители региона обменивали монеты номиналом 10 и 1 рубль. Всего по России люди вернули в оборот более 31 млн монет, – рассказал руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Возврат мелочи в оборот позволит сократить затраты на чеканку новых монет, а предприятия розничной торговли пополнят запасы для сдачи.