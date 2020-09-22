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Жителям Крыма в помощь: все о финансах и банках - в мобильном приложении

Жителям Крыма в помощь: все о финансах и банках — в мобильном приложении

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 13:12 22.09.2020

Жители Крыма могут воспользоваться мобильным приложением «ЦБ онлайн», которое выпустил Банк России. Оно, говорят специалисты, станет реальным помощником в вопросах финансовых услуг и сервисов, а также  просто сэкономит время при поиске офиса нужного банка или страховой компании. Приложение покажет расположение офиса сразу на карте.

Кроме того, новинка поможет проверить банк или страховую компанию на наличие лицензии, выяснить, имеет ли право оказывать услуги конкретная микрофинансовая организация. Пользователи также смогут оставить отзыв о работе банка, страховой компании или другой организации финансового сектора, задать в чате интересующий вопрос и поделиться с регулятором опытом приобретения и использования финансовых услуг и продуктов. Новости и полезные статьи о финансах станут подспорьем для граждан при  повышении уровня финансовой грамотности, — отмечают в пресс-службе Отделения Банка России по Республике Крым.

Приложение доступно на платформах Android и iOS. Подробную информацию о нем можно получить на официальном сайте Банка России — www.cbr.ru.

Жителям Крыма в помощь: все о финансах и банках - в мобильном приложении

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