Жительница Феодосии, распорядилась материнским капиталом, как «самая умная». Получила год условно

В Феодосии женщина осуждена за мошенничество при получении средств материнского капитала. Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемая, являясь матерью троих несовершеннолетних детей, обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту на строительство жилья. Вместе с тем реальных намерений на строительство дома женщина не имела, получив денежные средства на руки через посредническую организацию, потратила на личные нужды, приобрела автомобиль, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал гражданку виновной в совершении преступления, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. В рамках рассмотрения уголовного дела судом удовлетворены требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству. Приговор в законную силу не вступил. ​​​​​​​