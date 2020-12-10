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Жительница Феодосии, распорядилась материнским капиталом, как «самая умная». Получила год условно

Жительница Феодосии, распорядилась материнским капиталом, как «самая умная». Получила год условно

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 13:24 10.12.2020

В Феодосии женщина осуждена за мошенничество при получении средств материнского капитала. Судом женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного разбирательства установлено, что обвиняемая, являясь матерью троих несовершеннолетних детей, обратилась в Пенсионный фонд РФ с заявлением о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по кредиту на строительство жилья. Вместе с тем реальных намерений на строительство дома женщина не имела, получив денежные средства на руки через посредническую организацию, потратила на личные нужды, приобрела автомобиль, — сообщили в прокуратуре.

Суд с учётом позиции государственного обвинителя признал гражданку виновной в совершении преступления, назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год. В рамках рассмотрения уголовного дела судом удовлетворены требования о возмещении ущерба, причиненного преступлением государству. Приговор в законную силу не вступил. ​​​​​​​

Жительница Феодосии, распорядилась материнским капиталом, как «самая умная». Получила год условно

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