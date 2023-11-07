Жительница Судака оплатила долг по алиментам на сумму свыше 800 тыс. рублей — захотела продать квартиру

Жительница г. Судака — гражданка А., не платившая алименты на содержание трех своих несовершеннолетних детей, накопила перед ними долг на общую сумму 774 тыс. рублей. Гражданин Б. — отец детей, обратился с иском в суд и после рассмотрения дела гражданке А. было предписано выплатить алиментные платежи взыскателю в полном объеме. Однако выполнение судебного решения должница решила отложить на более благоприятное для нее время и в результате чего судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Судаку ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю возбудили в отношении нее исполнительное производство. Как и в случае с судебным решением, гражданка А. также решила проигнорировать и законные требования сотрудников органов принудительного исполнения.

В связи с чем, за несвоевременное выполнение судебного решения судебный пристав-исполнитель отделения вынес в отношении должницы постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 61 тыс. рублей, а также арестовал ее банковские счета, временно ограничил гражданку А. в праве выезда за пределы России и наложил запрет на совершение регистрационных действий с принадлежащей ей квартирой. В свою очередь гражданка А. предпочла копить долги по алиментам перед своими детьми и дальше. Принимая во внимание целенаправленное желание гражданки А. уклоняться от перечисления денежных средств на содержание своих детей, судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по г. Судаку ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю неоднократно привлекал должницу к административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ. Согласно вынесенных судебных решений гражданке А. было назначено в общей сложности наказание в виде 120 часов обязательных работ. Отбыв наказание, должница нисколько не поменяла поведенческую линию в отношении своих несовершеннолетних детей. В следствие чего, судебный пристав-исполнитель отделения привлек гражданку А. к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ, передав материалы дела в суд для рассмотрения. В дальнейшем, суд назначил должнице наказание в виде 8 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. Отбывать новое наказание гражданке А. не нравилось и уже скоро она начала уклоняться от исправительных работ, за что впоследствии ей пришлось отправиться на 2 месяца в колонию-поселение. Но даже этот жизненный урок не пошел должнице на пользу — долгожданных алиментных платежей ни взыскатель, ни его дети не получили, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Переломить сложившуюся ситуацию получилось после того, как гражданка А. не смогла оформить у нотариуса сделку по продаже принадлежащей ей квартиры. Желая реализовать свою недвижимость, гражданка А. изыскала требуемую сумму в кратчайшие сроки и оплатила задолженность по алиментам, с учетом исполнительского сбора, в полном объеме, переведя денежные средства на депозитный счет отделения судебных приставов.

источник: Пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю