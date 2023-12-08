Жительнице пгт. Ленино назначено 30 суток админареста за нежелание платить алименты своим сыновьям

Гражданка С. — жительница пгт. Ленино — не платила алименты на содержание троих несовершеннолетних сыновей и накопила перед ними долг на общую сумму 235 тысяч рублей.

Кроме того, гражданка С. была лишена родительских прав, но это на нее также не повлияло. Впоследствии должник стала объектом внимания сотрудников отделения судебных приставов по Ленинскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю, где в отношении нее были возбуждены исполнительные производства, впоследствии объединенные в сводное исполнительное производство. Однако как и в предыдущих случаях, гражданка С. осталась «глуха», но уже к законным требованиям сотрудников органов принудительного исполнения. Ранее судебный пристав-исполнитель отделения применял к должнику меры принудительного исполнения: обращал взыскания на её денежные средства, находящиеся на счетах в банковских учреждениях, а также временно ограничивал его в праве выезда за пределы России и неоднократно привлекал гражданку С. административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Впоследствии, согласно решения суда ей было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ. Наказание должник не отбыла, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В итоге, принимая во внимание поведение гражданки С., судебный пристав-исполнитель отделения судебных приставов по Ленинскому району ГУФССП России по Республике Крым и г. Севастополю повторно привлек должника к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в районный суд и в дальнейшем гражданке С. было назначено наказание в виде административного ареста сроком на 30 суток.

источник: пресс-служба ГУФССП России по Республике Крым и г.Севастополю