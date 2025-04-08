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Жителям пяти городов Крыма предлагают обменять монеты на банкноты
фото: pxhere.com

Жителям пяти городов Крыма предлагают обменять монеты на банкноты

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:45 08.04.2025

Жители Крыма могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты в отделениях коммерческих банков в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи. «Монетная неделя» проходит по всей стране с 7 по 19 апреля.

В регионе к акции присоединились отделения девяти банков, офисы которых находятся по пятнадцати адресам.

Для того чтобы сдать мелочь, нужно взять с собой паспорт и заполнить заявление в банке. Монеты можно обменять на бумажные купюры либо зачислить на свой банковский счет. В первом случае клиентом банка, в котором производится обмен, быть не обязательно. Ограничений по сумме нет.

Накопленные дома монеты – это не просто «мелочь», а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Банки примут любые монеты, выпущенные с 1997 года, даже поврежденные или потемневшие.

Подробная информация об условиях и адресах участников – на сайте монетнаянеделя.рф.

Узнайте больше:  8 апреля - день Гавриила Благовеста. Ничего важного не делать!

источник: Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации

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