Жителям пяти городов Крыма предлагают обменять монеты на банкноты

Жители Крыма могут без комиссии обменять накопившуюся мелочь на банкноты в отделениях коммерческих банков в Симферополе, Ялте, Феодосии, Евпатории и Керчи. «Монетная неделя» проходит по всей стране с 7 по 19 апреля.

В регионе к акции присоединились отделения девяти банков, офисы которых находятся по пятнадцати адресам.

Для того чтобы сдать мелочь, нужно взять с собой паспорт и заполнить заявление в банке. Монеты можно обменять на бумажные купюры либо зачислить на свой банковский счет. В первом случае клиентом банка, в котором производится обмен, быть не обязательно. Ограничений по сумме нет.

Накопленные дома монеты – это не просто «мелочь», а часть денежного оборота страны. Возврат монет в обращение помогает снижать затраты на их чеканку, – поясняет руководитель Отделения Банка России по Республике Крым Игорь Цветков. – Банки примут любые монеты, выпущенные с 1997 года, даже поврежденные или потемневшие.

Подробная информация об условиях и адресах участников – на сайте монетнаянеделя.рф.