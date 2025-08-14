Звонки в Telegram и WhatsApp * в России ограничили

Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская в России), меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, поступивших в РКН, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве.

В Роскомнадзоре напомнили, что с 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.

* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская

источник: РИА Новости Крым

голоса Оцените материал

Просмотры: 10