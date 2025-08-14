Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Звонки в Telegram и WhatsApp * в России ограничили
Новости Республики
Звонки в Telegram и WhatsApp * в России ограничили
фото: © РИА Новости . Кирилл Каллиников

Звонки в Telegram и WhatsApp * в России ограничили

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:47 14.08.2025

Роскомнадзор заявил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская в России), меры принимаются для противодействия преступникам. Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба ведомства.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится, — говорится в сообщении.

По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, поступивших в РКН, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы, подчеркнули в надзорном ведомстве.

Узнайте больше:  Покупка недвижимости с использованием материнского капитала: подробное руководство от Росреестра

В Роскомнадзоре напомнили, что с 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.

* принадлежит компании Meta, запрещена в России как экстремистская

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x