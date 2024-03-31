1 апреля — День Дарьи Грязной. Смейтесь, конечно, но не насмехайтесь…

Церковь нынче чтит память святых — Хрисанфа и Дарии, живших в 3 веке в Риме. Хрисанф родился в семье язычников, но решил стать христианином, после того, как прочитал Новый Завет. Его отец хотел отвратить от христианской веры юношу, поэтому женил его на жрице Афины Паллады — Дарии. Но Хрисанф обратил и ее в христианство. Супруги оба решили вести девственную жизнь, призывая к этому окружающих. За такую исключительную веру в христианство, по легенде, Хрисанфа и Дарию язычники и казнили.

В народе же 1 апреля называли днем Дарьи Попловихи, пролубницей, грязнопрудом. Такое неблагозвучное определение сутки получили по простой причине — обильно таял снег, размывая дороги и разводя на них грязь. Крестьяне и вовсе обозначали 1 апреля грубо: «Дарья всё обгадила». Но! Считали, что Дарья Грязная марала только плохих людей, у которых были злые мысли.

Предки наши также считали, что в первый апрельский день начинает активничать Домовой. Славяне в древности верили, что на зиму он впадает в спячку, а просыпается только для того, чтобы сделать работу по дому. По поверьям, в таком сонном состоянии Домовой и пребывал до апреля — до момента, когда весна окончательно вступала в свои права. Для того, чтобы ублажить духа жилища и поднять ему настроение, 1 апреля его угощали разными вкусностями – подавали молоко, кашу, вино и сладости.

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Теплый и ясный день – к сухому и ветреному лету.

Дождь 1 апреля – летом засухи не будет.

Залежалый снег – лето будет гнилым, а урожай плохим.

Талые воды журчат – к хорошему сенокосу.

Верба зацвела 1 апреля – ульи надо открывать.

Ночью звезд не видно – погода в ближайшее время будет теплой.

Какая погода на 1 апреля – таким и октябрь будет.

Именины нынче отмечают: Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья, Софья.

Ну и, конечно, 1 апреля — День дурака или День смеха. Дата в календаре, в которую совершенно безнаказанно можно разыгрывать родных, близких и окружающих. Главное условие — шутки должны быть безобидными. Иначе — правило бумеранга… ведь… никто не отменял.

Откуда торжество родом? История об этом умалчивает. На звание «родина праздника» претендуют сразу несколько стран: Англия, Франция, Мексика и Швеция. Существует версия, что изначально 1 апреля отмечалось как время Пасхи и день весеннего равноденствия.