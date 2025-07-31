1 августа – Макринин день или День Макриды. Какая будет осень?

В народе говорили, что так называемая Макрида в первый день августа указывает на то, какой будет осень: «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.

Церковь же нынче чтит память святой Макриды (Макрины Каппадокийской), которая известна также как сестра Василия Великого. Жила она в IV веке. В юности Макрида дала обет безбрачия и девства, после чего приняла иночество вместе со своей матерью, преподобной Емилией. После этого обе женщины приняли непосредственное участие в процессе строительства обители на берегу реки Ирисы, куда уже значительно позже стали приходить люди, желающие посвятить себя служению Богу. Сама преподобная Макрида проводила время в молитвах и добрых делах. Легенда гласит, что ее целомудрие было настолько велико, что даже в болезни она никогда не обнажалась перед врачом. Вместо этого в случае недугов она молила Господа о выздоровлении. Однажды во время тяжелой болезни именно молитвы помогли Макриде победить ее. Причем, святая не только поправилась, но также получила в награду от Господа дар чудотворения.

Что касается примет. Их на 1 августа много:

На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.

Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.

Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.

Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.

С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.

Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.

Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.

Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.

Пустить в дом овода – к покойнику.

Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.

Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.

Подул восточный ветер – к грозе.

Луна в тумане – к дождю.

Лягушек не видно – к теплу.

В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.

Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.

Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.

Именины сегодня отмечают: Степан, Евгения, Тихон, Григорий, Роман, Митрофан, Дмитрий.

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