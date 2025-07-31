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1 августа – Макринин день или День Макриды. Какая будет осень?
фото: pikist.com

1 августа – Макринин день или День Макриды. Какая будет осень?

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:24 31.07.2025

В народе говорили, что так называемая Макрида в первый день августа указывает на то, какой будет осень: «Смотри на осень по Макриде. Коль Макрида мокра, так и осень будет сыра». И поверите или проверите, но эта примета почти всегда оправдывает себя.

Церковь же нынче чтит память святой Макриды (Макрины Каппадокийской), которая известна также как сестра Василия Великого. Жила она в IV веке. В юности Макрида дала обет безбрачия и девства, после чего приняла иночество вместе со своей матерью, преподобной Емилией. После этого обе женщины приняли непосредственное участие в процессе строительства обители на берегу реки Ирисы, куда уже значительно позже стали приходить люди, желающие посвятить себя служению Богу. Сама преподобная Макрида проводила время в молитвах и добрых делах. Легенда гласит, что ее целомудрие было настолько велико, что даже в болезни она никогда не обнажалась перед врачом. Вместо этого в случае недугов она молила Господа о выздоровлении. Однажды во время тяжелой болезни именно молитвы помогли Макриде победить ее. Причем, святая не только поправилась, но также получила в награду от Господа дар чудотворения.

Что касается примет. Их на 1 августа много:

  • На Макриду дождь пошел – к сырой, дождливой осени. Эта примета знатный урожай. Но – лишь в следующем году.
  • Теплый, солнечный день – к долгому «бабьему лету», сухому сентябрю и октябрю.
  • Пошел дождь – к следующему дню будет рожь.
  • Жара на Макриду – к шестинедельной засухе. Сильный, проливной дождь сулит обильные осадки на этот же срок.
  • С осины облетает пух – к началу сбора грибов подосиновиков.
  • Оводы по полю летают, больно кусают – к завтрашнему дню утихнут.
  • Затяжные дожди – к неурожаю и бедности.
  • Слепой летний дождик – хорошо уродятся орехи.
  • Пустить в дом овода – к покойнику.
  • Есть яблоки в этот день – к мелким неприятностям.
  • Рассвета не видно из-за туч – к обеду будет ясно.
  • Подул восточный ветер – к грозе.
  • Луна в тумане – к дождю.
  • Лягушек не видно – к теплу.
  • В первой половине дня попрятались муравьи – к дождю.
  • Пауки прячутся в углах – к скорым холодам.
  • Много паутины в лесу и на лугу – к теплой осени.
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