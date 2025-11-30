Прямо сейчас:
1 декабря – День Романа и Платона. Насыпьте мне в карман!
Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:15 30.11.2025

Год подходил к концу, начиналась зима – самое суровое для крестьянина время года: «Мороз ухо рвет, хитрые узоры на окнах расписывает, да глаз снегом тешит». 1 декабря, говорили в народе, указывает, какой будет вся предстоящая зима: «Платон да Роман покажут зиму нам». Этих святых мучеников просили о финансовом благополучии: «Платон и Роман, насыпьте мне в карман». Народ верил – кто так скажет, то весь год с деньгами будет.

Святые мученики Роман и Платон, гласит легенда, пострадали за веру в IV веке. Известно, что Платон был братом мученика Антиоха – вместе они родились в семье благочестивых христиан и получили отличное воспитание, после чего начали проповедовать христианство буквально в начале своей юности. В частности, Платон очень часто встречался с язычниками и беседовал с ними для того чтобы обратить в веру. Происходило это во времена правления императора Агриппина, который отличался нетерпимостью к приверженцам христианского учения. Неудивительно, что он распорядился арестовать Платона и устроил суд, на котором требовал, чтобы проповедник отрекся от своих убеждений. Платон отказался сделать это, за что был замучен и убит.

Что же касается Романа, то он принял мученическую смерть вместе с отроком Варулом. Произошло это, согласно преданию, во время гонений, организованных в отношении христиан императором Максимилианом. Сам Роман в это время был диаконом в городе Кесария и однажды встретил епарха, идущего на языческий праздник. Тогда Роман стал убеждать его отречься от веры, после чего тот отказался то сделать и предал проповедника большому количеству пыток. Мимо проходил Варул, который также являлся христианином и не мог остаться в стороне. Тогда его тоже схватили и замучили вместе с Романом.

Приметы дня:

  • Если в этот день тепло на улице – зима будет теплой и мягкой, и наоборот.
  • Ветер сильный дует – зимой вьюг и метелей будет много.
  • Если в день Романа и Платона погода в течение дня быстро меняется, то зима вообще будет очень переменчивой.
  • Если на щеколде ржавчина появилась – ожидай непогоды в ближайшее время.
  • Если человек родился 1 декабря, то он будет обладать способностью предсказывать погоду.
  • Круги вокруг месяца – скоро будет мороз.
  • Ворона по дороге ходит – будет оттепель.
  • По народной примете, комар в доме появился 1 декабря – ожидай оттепели.
Именины сегодня отмечают: Николай, Платон, Роман.
