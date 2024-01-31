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фото: pikist.com

1 февраля: Макарьев день или Макар-весноуказчик. А ещё нынче — Имболк

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 23:24 31.01.2024

1 февраля — день почтения памяти преподобного Макария Великого — те самые сутки зимы, в которые наши предки активно «вычисляли», какой же всё-таки будет весна да когда ждать её прихода. Сегодняшний прогноз считался наиболее правдивым, так что примечайте и проверяйте:

  • Первый день февраля ясный – весеннее тепло установится быстро. Февраль тоже будет ясным и теплым.
  • С крыш капает – весна будет ранней.
  • Метель пошла – долго не утихнет. Весь февраль мести будет, до самой Масленицы. Особенно точной эта примета считается, если завьюжит в полдень.
  • Звездное небо – к затяжной зиме.
  • Если высокое атмосферное давление быстро понижается, а направление ветра сменилось с восточного на северо-восточное, то вскоре пойдет снег, а ветер усилится.
  • Вокруг солнечного диска появились круги – ждите метель.
  • Ударили сильные морозы — летние месяцы будут жаркими и засушливыми.

К слову, в эту ночь снятся вещие сны, которые сбываются в самое ближайшее время.

Именины в этот день празднуют:  Антон, Арсений, Григорий, Луиза, Макар, Марк, Савва, Федор, Петр, Николай, Ефим.

Что касается ещё одного торжества, которое также  припадает на 1 февраля (и на 2-е, так как это день переходной четверти на солнечном календаре, на полпути между зимним солнцестоянием и весенним равноденствием). Имболк посвящен Бригите — Богине жизненной и творческой силы, природы и возрождения, процветания и благополучия, инициации, сакральных знаний.

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По сути, Имболк — это зимний обряд очищения, один из Четырех Огненных Праздников. В разных традициях отмечается возрождение природы. Считается, что пространство расчищается для ростков нового. Сквозь холод проявляются первые признаки весны, а Колесо года в своем вращении начинает двигаться к теплу, удлиняя сутки.

К этом дню надо подойти ответственно и посвятить его чистоте. На Имболк принято приводить в порядок себя — «омываться», поливать водой домашних животных, убирать дом.

И! В этот праздник на столе обязательно должны быть молочные продукты! А также пряные, мясные блюда с перцем, луком, чесноком, различные семена и травяные чаи. Причём во все эти кушания необходимо добавить изюм. Не забудьте угостить молочком и домовых! А если выставите блюдце с горячим напитком за окно или дверь, то безмерно угодите духам, которые в эту ночь будут без крыши над головой.

А ещё — зажгите сегодня свечи. 1 февраля они символизируют собой возвращение тепла и возрастающей силы Солнца.

Светлого вам Имболка и скорой счастливой весны!

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