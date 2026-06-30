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1 июля – Ярилин день. Можно увидеть другую часть света
фото: pikist.com

1 июля – Ярилин день. Можно увидеть другую часть света

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:28 30.06.2026

1 июля — удивительный день, в который нужно собирать душистые травы и готовить из них чай. Такой напиток, верили в народе, принесёт исключительную пользу и поможет избавиться от самых разных недугов.

Главный же герой сегодняшнего дня — бог Ярило. Наши предки говорили, что середина лета — это время, когда все святые начинают мериться силами с языческим божеством и не могут его победить. Считали, что 1 июля можно наблюдать самые невероятные и чудесные явления: на земле, по приметам, могли образоваться дыры, через которые можно было увидеть другую часть света, солнце замедляло свой ход, открывались двери в потусторонний мир. Для того, чтобы увидеть все это, согласно народным верованиям, нужно заплести 1 июля крепкие березовые ветки в косу и посмотреть через них с крутого берега над рекой. Так, например, можно увидеть близких, которые пропали без вести.

А ещё 1 июля отправлялись на покосы, набивали матрасы травой, а по вечерам собирались около костров, водили хороводы и веселились, устраивали игрища, ярмарки, кулачные бои, пляски.

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Что касается примет:

  • Новолуние в этот день – к засухе.
  • Туман с утра – день будет жарким и солнечным.
  • Если 1 июля промыть росой глаза – они будут зоркими.
  • Розовый закат вечером? На следующий день будет жарко.
  • Ветер подул – к затяжной жаре.
  • Много росы – к хорошему урожаю проса.
  • В первый день июля на рассвете самый лучший клев.
  • То, что в этот день приснится – обязательно сбудется, но не сразу, а через 20 лет.
  • Куст осоки приснился – к ссорам между родственниками. В доме ремонт делать во сне – к смерти главы семьи. Болото – к тюрьме. Быть похороненным заживо – к долгой жизни. Церковь – к счастью. Молоко пить – здоровым быть. Огонь – с детьми может беда случиться. В этот день зачесались ноги – к дальней дороге.

Именины сегодня отмечают: Ипатий, Леонтий, Феодул, Александр, Василий, Виктор, Никанор, Сергей.

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