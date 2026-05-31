1 июня – День Ивана-Хлебороста, Ивана Долгого. Ягоды да рожь

В народе считали, что 1 июня появляются первые ягоды, а на полях начинает колосится рожь. Говорили, «весна потом умывается, честному народу в пояс кланяется, на красно лето из – под белой руки глядит».

Существовало много примет, связанных с этим днем, анализировали природные явления и старались предсказать погоду на ближайшие дни и месяцы.

Церковь же 1 июня почитают память преподобного Иоанна, епископа Готфского, жившего в VIII веке. Во время преследования христиан хазарами Иоанн скрывался от гонений.

Также в первый день лета почитается память великого князя Дмитрия Донского – защитника русской земли.

Что касается примет, то:

Первые дни июня дождливые – лето будет засушливым, без большого количества осадков.

Прохладная погода – еще 40 дней тепла не стоит ждать.

Утром не выпала роса — к дождю.

Вороны сидят 1 июня, оборотив клювы в одну сторону – в ближайшее время будет сильный ветер.

Именины сегодня отмечают: Василий, Григорий, Виктор, Андрей, Максим, Антон, Николай, Матвей, Митрофан, Александр.

