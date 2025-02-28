1 марта — днём руководит Маремьяна-Кикимора

1 марта в календаре народных дат весьма примечательный день. Ещё один из тех, в который тесно и причудливо переплелись языческие начала и христианские. По религиозной традиции в первые сутки весны поминают добрым словом святую Мариамну — сестру апостола Филиппа, причисленную к лику святых в Православной и Католической церквях. Но на Руси праведницу (как так получилось не знают толком даже этнографы) народ «переосмыслил», переиначил её имя на Маремьяна и связал с языческим мифическим персонажем Кикиморой. Сущностью, которую побаивались и представляли по-разному. Одни говорили, что это скрюченная и довольно безобразная старушка. Вторые верили, что это молодая, черноглазая да белолицая девушка, а кто-то и вовсе считал, что это маленькая девчушка или шустрый мужичок-старичок. Также бытовала легенда, что Маремьяна-Кикимора — это жена домового и, соответственно, хозяйка дома. С тяжёлым характером: домашним она вредит по мелочам, пугает их разными звуками, досаждает детворе, но иногда Кикимора и помогает, предупреждая о несчастьях. Верили на Руси и в то, что традиционно стоящие 1 марта морозы да сильные ветра — дело рук Маремьяны. Но как бы ни серчала Маремьяна-Кикимора, а 1 марта — первый день весны. И в народе этому факту радовались чрезвычайно. Считали, что отныне природа уж точно начнёт оправляться от холодов. В связи с этим славили языческого бога плодородия — Ярилу.

По христианским же поверьям, 1 марта — день, в который повесился предавший Иисуса Христа Иуда. Положено нынче молиться за близких людей, чтобы в роду не было самоубийц.

Что касается погодных примет, то они таковы:

Усилился ветер ночью – жди обильных осадков и потепления.

Первый день весны – теплый, значит еще будет похолодание.

Вороны 1 марта каркают громко – скоро похолодает.

Если бросишь ветку на снег, и она провалится, то можно ждать потепления. Если же она останется лежать на земле, холода еще продержатся какое-то время.

Плещется вода на льду водоема – жди теплых дней.

Густой туман – лето ненастным будет. Именины сегодня отмечают: Даниил, Илья, Макар, Павел, Памфил, Порфирий, Самуил, Юлиана.

А ещё 1 марта в России празднуют День кошек. Об этом ЗДЕСЬ подробнее. Не забудьте поздравить своих хвостатых любимцев с их… буквально «профессиональным»… торжеством!

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