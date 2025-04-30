1 мая — Кузьма-огородник и Вальпургиева ночь

1 мая — в этот день старались посадить свеклу и морковь. Утром перед посевом хозяйка подходила к колодцу и сбрызгивала семена родниковой водой. После этого бросала в колодец медные монеты – это предвещало богатый урожай, согласно древним славянским верованиям. В некоторых деревнях 1 мая также ходили на реку тайком три ночи подряд, дожидались рассвета и опускали в воду семена для того чтобы никто посевы не сглазил.

В народе верили, что святой Козьма беспокоился о том, чтобы крестьяне не испытывали голода и даже при жизни постоянно помогал нуждающимся. Именно поэтому, он защищает посевы от холодов и сухостоев.

Неудивительно, что Козьме 1 мая молились о богатом урожае. Говорят, если этот день теплым выдавался, вторая половина мая холодной была: «На Кузьму в рубашке пахать — в шубе сеять». А первая майская гроза, согласно поверью, достаток намывала. Поэтому, заслышав громовые раскаты, молодежь на улицу спешила, чтоб удачу поймать, а старики, за счастьем уже не гнавшиеся, лишь крестились да приговаривали: «Пошли, Господи, тихую воду и теплую росу».

Используй удобное оглавление: 1 1 мая: приметы дня

2 1 мая церковь отмечает День святого Кузьмы

3 Также в этот день празднуют: 1 мая: приметы дня Кукушка кукует – наступают тёплые деньки.

Если день жаркий, то вторая половина месяца будет холодной. Если же 1 мая прохладно, то последний весенний месяц обещает быть тёплым и пригожим.

Зацвела рябина – тепло будет стойкое.

Черемуха зацвела – жди похолодания.

На черемухе листики появились – пора заниматься посадкой картофеля.

Дождь – к хорошему урожаю ржи.

Сны с 30 апреля на 1 мая несут благополучие. Исполнятся для тех, кто родился в этот день. Сновидение, увиденное днем 1 мая, предсказывает события ближайшего будущего. Также сегодня есть один интересный обычай, который приносит всем немолодым людям крепкое здоровье и молодость. Нужно доесть последнюю ложку за самым младшим членом семьи и при этом сказать специальные слова. Тогда молодость не только сохранится, но и вернется. Все эти чудеса возможны только в том случае, если человек в этот день не будет грустить и пребывать в плохом настроении. Потому что на слабость души слетаются отчаявшиеся злые силы — они насылают порчу и обрекают на несчастья. Крестьяне считают это время неблагоприятным моментом для заключения брака, мол «весь век маяться будешь, и измену в собственном доме узнаешь». Народная мудрость: чем богаче угощение на свадьбе, тем счастливее будет жизнь супружеской пары. Ночь с 30 апреля на 1 мая считается мистической. У разных народов мира эта ночь соотносится с праздником ведьм и всей нечистой силы. В славянской традиции эта ночь называется Живина ночь или Велесова. Европейцы называют ее Вальпургиева ночь. Считается, что в Вальпургиеву ночь ведьмы слетаются на шабаш. Существовало поверье, что ведьмы садились верхом на метлы и слетались на гору, где проводили время в плясках, веселье и неистовом разврате. Свое название праздник получил в честь святой Вальпургии, которая, будучи монахиней, сотворила при много чудес. После смерти монахиню причислили к лику святых. Ее изображали на иконах с псом, который символизировал проводника в мир мертвых и с треугольным зеркалом, способным показывать будущее. Считалось, что в Вальпургиеву ночь можно увидеть свое будущее и призывать на помощь высшие силы, выйдя на контакт с загробным миром. Нужно отметить, что ночь с 30 апреля по 1 мая действительно особенная. По крайней мере, так говорят астрологи. Сочетания Меркурия и Венеры в Овне устанавливает сильную связь с прошлым, которая активизируется с помощью Плутона, покровителя мертвых. Получается, что в эту ночь действительно открыты двери в иной мир и можно установить контакт с душами умерших. Узнайте больше: Сергей Аксёнов поздравил Крымскую федерацию смешанного боевого единоборства с высокими достижениями Сегодня Вальпургиева ночь стала праздником, который носит развлекательный характер. Особенно активно его отмечают в странах Европы. В этот день зажигают костры, встречая весну и чтобы отогнать злых духов, проводятся карнавальные шествия и игры. Однако люди до сих пор верят в приметы и поверья, связанные с этим праздником. Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана 1 мая церковь отмечает День святого Кузьмы

1 мая Православная церковь почитает святителя Косьму Исповедника, епископа Халкедонского, выступавшего против иконоборчества, которого нередко называют творцом канонов во славу Господа. Святитель Косма, епископ Халкидонский, и преподобный Авксентий, его сподвижник, жили в IX веке, в то время, когда иконоборцы преследовали приверженцев Православия. Святитель Косма, уроженец Константинополя, еще в молодости ушел в монастырь и принял иноческий постриг. Впоследствии он был рукоположен в сан епископа Халкидонского и ревностно защищал православную веру от еретиков-иконоборцев. Преподобный Авксентий был помощником святителя в этой борьбе. Иконоборцы многократно пытались склонить святителя на свою сторону, но он до конца остался верным Православию. Святитель Косма не подчинился указу императора Льва Армянина об удалении святых икон из храмов. За это был изгнан с кафедры и сослан в заточение. Когда святителя возвратили из ссылки, он вместе с преподобным Авксентием продолжал отстаивать почитание святых икон. От непрестанных гонений святитель Косма ослабел телом, но оставался все так же тверд духом. Святитель Косма и преподобный Авксентий до самой кончины незыблемо хранили православную веру.

Также в этот день празднуют:

День Глобальной Любви (Global Love Day)

Праздник Весны и Труда (День международной солидарности трудящихся)

День заплетающихся ног

1 мая – День покатушек с ветром

День рождения почтовой марки

Международный день партизанского садоводства (International Sunflower Guerrilla Gardening Day)

Живин день

День святого Иосифа Труженика

1 мая – День суслика — Канада

День ландыша — Франция

День весны — Эстония

1 мая – День спасения носорогов (Save the Rhino Day) — США

День единства народов Казахстана

День парфе с шоколадом (National Chocolate Parfait Day) — США

Майский праздник (Maifeiertag) — Германия

Праздник гавайских танцев (День Леи) — Гавайские острова

Фестиваль виски в Спейсайде (Spirit of Speyside Whisky Festival) — Великобритания

День лояльности (Loyalty Day) — США

Кельтский праздник начала лета (Белтайн) — Ирландия

1 мая – День пробуждения благой богини — Древний Рим

День штата Махараштра (Maharashtra Day) — Индия

День Конституции — Маршалловы Острова

Вирхен-де Чапи — Перу

День созыва учредительного собрания — Латвия

1 мая – День коучинга руководителей (Executive Coaching Day) — США

Именины у Виктора, Космы, Василия, Ефима, Михаила, Тамары, Ивана

Кузьма Огородник

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