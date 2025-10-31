Прямо сейчас:
1 ноября – день святого Садока, Иванов день да День всех святых

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:45 31.10.2025

Начался месяц, который примечателен стремительным сокращением светового дня – всего за 30 суток он убывает более чем на 1 час. Первый день ноября в народе именовали Дмитриевым днем, а также днем Святого Садока – небесного молитвенника за умерших без покаяния.

В католицизме это – День всех святых, один из самых мистических и таинственных праздников. Считалось, что в этот день нечистая сила спускалась на землю и пугала прохожих, а ведьмы устраивали свои шабаши. Чтобы отпугнуть нежить, люди сами наряжались в сказочных и мифических персонажей и устраивали шумные шествия по улицам городов и сел.

Приметы дня:

  • Ночью выпал небольшой снег, а в небе мерцают яркие звезды – к сильным морозам.
  • Перелетные птицы летят высоко – к снежной зиме. Если они летят низко – снега почти не будет.
  • На улице грязно – снег выпадет только через 28 дней.
  • Погода сырая, но при этом выпал первый снег и не собирается таять – весной будет много подснежников.
  • Перед снегопадом в этот день земля хорошо промерзла – к урожайному году.
  • За окном холодно, падает снег – к холодной и ненастной весне.
  • Тепло на улице – весна будет теплой и дружной, а зима – мягкая, с оттепелями.
  • Сорока возле дома скачет – к новостям.
  • По традиции, 1 ноября во дворах зазывали сорок: насыпали им зерна. Если сорока прилетит и будет спокойно клевать корм – домового она не потревожит, а он, в свою очередь, не будет беспокоить хозяев.
Именины сегодня отмечают: Николай, Иван, Михаил, Дмитрий, Павел, Феликс, Сергей, Леонид, Петр.

